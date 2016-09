NEOS Wien/Ornig: Brauner schafft Vergnügungssteuer ab, kassiert aber bei den Schanigärten

Markus Ornig: „Es ist schön, dass Rot-Grün die unsinnige Vergnügungssteuer endlich abstellt, die Wirt_innen werden aber bei den Schanigärten draufzahlen.“

Wien (OTS) - „Bereits am 29. Jänner diesen Jahres hat NEOS Wien den ersten Antrag auf das Ende der Vergnügungssteuer gestellt. Dann nochmals am 28. Juni. Es freut mich, dass Rot-Grün sich jetzt nach langem Rauszögern doch darauf geeinigt haben, diese absolut unnütze Belastung für die Lokale und die Party-Szene in Wien abzuschaffen. Allerdings hat sich die Stadt gleichzeitig eine neue Belastung für die Wirtinnen und Wirte in Wien einfallen lassen. Die neue Schanigärten-Regelung erhöht die Abgaben für die Betreiber teilweise massiv“, kommentiert NEOS Wien Wirtschaftssprecher Markus Ornig die heutigen Beschlüsse im Wiener Landtag.

„Stadträtin Brauner lobt sich selbst für die Entlastung der Gastronominnen und Gastronomen, das ist aber eine Mogelpackung. Die Beantragung der Schanigärten wird noch bürokratischer. Die Frage, was mit jenen Lokalen ist, die in eine schöne Anlage für den Sommer investiert haben aber im Winter die Sitzfläche massiv reduzieren müssen, wird ignoriert. Wer übernimmt die dadurch verursachten Zusatzkosten für den Umbau der Anlagen?“, streicht Ornig ein weiteres Problem der vorgelegten Lösung hervor.

Der Wirtschaftssprecher appelliert an die Stadträtin, es jetzt nicht beim Ende der Vergnügungssteuer zu belassen: „Es gibt noch genug sinnlose Abgaben unter denen die Wirtschaftstreibenden in Wien leiden. Das Ende der Vergnügungssteuer ist der erste Schritt, aber es gibt noch viele offene Baustellen“, so Ornig abschließend.

