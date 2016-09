Wr. Landtag - Valentin (SP) ad Wiener Wettengesetz: Wir sind die Good Guys - NEOS, VP und FPÖ gegen Schutz von Jugendlichen

Verschärfungen im Wettengesetz dienen Schutz der BürgerInnen

Wien (OTS/SPW-K) - Klare Worte zum neuen Gesetzesentwurf über den Abschluss und die Vermittlung von Wetten findet SP-Landtagsabgeordneter Erich Valentin heute im Rahmen des Wiener Landtages. „Wenn jemand weiß, dass das Aufstellen von Glücksspielautomaten verboten ist und dies dennoch im Hinterzimmer tut, so verstößt er wissentlich – und damit vorsätzlich – gegen das Gesetz. Der Rechtsstaat hat das Recht, die gesetzlichen Konsequenzen zu ziehen. Mit den vorliegenden Initiativanträgen können wir diese rechtlichen Löcher füllen und jene schützen, die schützenswert sind“, hält Valentin fest.

Das neue Wiener Wettengesetz schützt jene, die es zu schützen gilt:

nämlich insbesondere Kinder und Jugendliche. „Das Umfeld, in dem Glücksspielautomaten betrieben werden, ist ein und dasselbe“, hält Valentin fest. Der Großteil, so Valentin, sind illegale Gastwirtschaften und Clubs bzw. Bereiche, in denen Geheimprostitution herrscht aber auch Suchtgiftdelikte an der Tagesordnung stehen.

„Wenn Gefahr im Verzug ist, ist es höchste Zeit, zu handeln. Hier geht es um Rechtsbrecher, die man nicht unterstützen kann“, sagt Valentin, und weiter: „Wir können nicht zulassen, dass unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger und ganz besonders Jugendliche in illegalen Lokalen abgezockt werden.“

In Richtung Opposition sagt Valentin, dass man sich entscheiden müsse, ob man zu den Bad Guys oder den Good Guys gehören will. „Die SPÖ jedenfalls gehört zu den Good Guys.“

Valentin weiter: „Nun haben NEOS, ÖVP und FPÖ entschieden, die Gesetzwerdung bis zum nächsten Landtag zu verzögern. Damit stellen sie sich auf die Seite der Gesetzesbrecher. Das ist sehr bedauerlich!“

