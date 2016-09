NEOS Wien/Ornig: AirBnb-Gesetz ist Schlag gegen den Datenschutz

Markus Ornig: „ Kooperationen mit Online-Plattformen wie AirBnB forcieren, statt zur Datenfreigabe zwingen“

Wien (OTS) - „Grundsätzlich ist es gut, dass die Stadt auf die Entwicklungen im Tourismus reagiert“, kommentiert NEOS Wien Wirtschaftssprecher Markus Ornig die geplante Ausweitung der Ortstaxen auf Unterkunft-Vermittlungsportale wie AirBnB. „Es ist erfreulich, dass Stadträtin Renate Brauner hier eine Forderung von NEOS Wien aufgegriffen hat. Allerdings ist es absolut unverständlich, warum die Stadt dabei so weit geht und den Datenschutz aushebeln will“, warnt Ornig.

„Mit der Novelle zum Wiener Tourismusförderungsgesetz will die Stadt Wien durch eine Öffnungsklausel die Online-Plattformen zwingen, Daten ihrer Kundinnen und Kunden direkt an die Stadt zu liefern“, warnt der Wirtschaftssprecher vor einer unnötigen zusätzlichen Belastung für die Betreiber die nur mehr Bürokratie bringt. „Es ist gut, dass Stadträtin Brauner im Gemeinderat betont hat, dass ihr die Variante mit der Ortstaxen-Abgabe durch die Plattformen lieber ist, als der Zwang zur Veröffentlichung. Ich appelliere an sie, das Gesetz so schnell wie möglich in diese Richtung hin zu reparieren“, so Ornig. „Dass Unternehmen von einer Stadtregierung dazu verpflichtet werden, Ihre Kundendaten hergeben zu müssen, darf in keinem Gesetz stehen. Das ist im Sinne des Datenschutzes sehr bedenklich und könnte eine Büchse der Pandora öffnen “, betont der Wirtschaftssprecher.

Ein weiterer Kritikpunkt ist die Formulierung des Gesetzes: „Es ist unverständlich, dass das Gesetz zuerst die Verhandlungen mit den Online-Plattformen vorsieht, wen sie scheitern aber schon mit dem Zwang der Datenweitergabe droht.“

„Die Sharing Economy ist eine große Chance für den Standort Wien. Es ist wichtig, dieses Potenzial zu nutzen und faire gesetzliche Rahmenbedingungen zu schaffen. Wir fordern daher die Stadtregierung auf, Kooperationen mit Unternehmen wie Airbnb zu forcieren, anstatt sich selbst zusätzliche Bürokratie aufzuhalsen“, so Markus Ornig abschließend.

