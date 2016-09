Private Equity und Venture Capital Tagung: Der erste Schritt ist gemacht – Jetzt gibt es einiges zu tun!

Die AVCO Jahrestagung 2016 versammelte hochkarätige BranchenvertreterInnen und UnternehmerInnen am 29. September 2016 um über die aktuelle Wirtschaftslage zu diskutieren.

Wien (OTS) - Die AVCO Jahrestagung 2016 für Private Equity und Venture Capital im ATH Savoyen in Wien am 29. September 2016 stellte den Wirtschaftsstandort Österreich und die Finanzierungssituation in den Mittelpunkt. Über rechtliche und politische Rahmenbedingungen, Eigenkapitalfinanzierung, Anschluss- und Wachstumsfinanzierung, Corporate Venturing, Synergien von Private Equity und Fremdkapital und diverse Case Studies wurde intensiv diskutiert.

Die Ideen sind da – an der wirtschaftlichen Umsetzung hapert es noch

Die Grundlagen im Forschungs- und Entwicklungsbereich und in der Ausbildung in Österreich sind exzellent, aber der Übergang ins Unternehmertum wird nicht geschafft. Daran muss man arbeiten.

Österreich als Wirtschaftsstandort und damit auch die Wettbewerbsfähigkeit bekommen kein gutes Zeugnis. Diverse Versuche, die nachweislich vorherrschende Innovationskraft, die Ideen und den Unternehmerwillen zu stärken und fördern, brauchen mehr Nachdruck und vor allem Nachhaltigkeit und dies nicht zuletzt mit dem notwendigen politischen Rückhalt.

Hochkarätige Politikerdiskussion

Initiativen, wie das Startup-Paket oder auch das MiFiG Neu, sind zwar ein guter Anfang und begrüßenswert, aber die Rahmenbedingungen für die österreichische PE-Szene sind damit noch lange nicht geschaffen, so der AVCO-Präsident Rudolf Kinsky in seiner Eröffnung. Steuerlich und rechtlich fehlt noch einiges – und darum dreht sich nun mal alles.

FPÖ, Grüne, NEOS, ÖVP und SPÖ waren sich einig, dass mit dem Startup-Paket ein Anfang gemacht ist, aber es damit nicht aufhören darf.

Der Anspruch ist groß, die Maßnahmen gehen aber zu sehr in die Details, so der neue Wiener Börse CEO, Christoph Boschan. Man muss bei allem auch hinterfragen: Hat es positive realwirtschaftliche Effekte?

Private Equity trifft Unternehmer

Die AVCO Jahrestagung 2016 versammelte hochkarätige BranchenvertreterInnen und UnternehmerInnen, welche gemeinsam über die aktuelle Wirtschaftslage und über die Perspektiven der alternativen Finanzierung diskutierten.

Fazit: Man blickt positiv in die Zukunft – Dies zeigte nicht zuletzt das große Interesse der Fondsvertreter und die hohe Qualität des österreichischen Unternehmertums.

Über die AVCO

Die AVCO (Austrian Private Equity and Venture Capital Organisation) ist die Interessenvertretung der österreichischen Beteiligungskapital-Gesellschaften und Corporate Finance-Dienstleister. Sie umfasst Beteiligungskapital-Gesellschaften sowie Institutionen und Unternehmen, die Interesse an der Weiterentwicklung der Private Equity- und Venture Capital-Industrie in Österreich haben. Die AVCO Jahrestagung, gemeinsam organisiert mit der IIR GmbH, ist der alljährliche Branchenevent der österreichischen Private Equity und Venture Capital Industrie und richtet sich gleichermaßen an Kapitalgeber, Berater und Kapitalsuchende.

