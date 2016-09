Huainigg und Pfurtscheller zum „Langen Tag der Flucht“: Besonderes Augenmerk muss Flüchtlingen mit Behinderung gelten

ÖVP-Abgeordnete besichtigten Sonderbetreuungsstelle Graz-Andritz: Versorgung in der Bundesbetreuung ist vorbildlich

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Weltweit sind über 65 Millionen Menschen auf der Flucht. Laut WHO weisen 15 Prozent der Bevölkerung eine Behinderung auf. Bei Flüchtlingen aus Kriegsgebieten liegt der Anteil durch Kriegsverletzungen oder Behinderungen, die auf der Flucht entstanden sind, noch höher. "Unser besonderes Augenmerk muss daher auf Flüchtlinge gerichtet sein, die spezielle Hilfe und Unterstützung im Sinne der UN-Konvention benötigen", erklären die ÖVP-Menschenrechtssprecherin Abg. Elisabeth Pfurtscheller und der ÖVP-Sprecher für Menschen mit Behinderung Abg. Franz-Joseph Huainigg anlässlich des heutigen Langen Tages der Flucht.

"Es ist entscheidend, dass Behinderungen im Zuge des Registrierungs-und Asylverfahrens rasch festgestellt und dokumentiert werden, um entsprechende Hilfeleistungen zeitgerecht zu organisieren und zur Verfügung zu stellen. Das geht von der Wundversorgung, über Pflegemaßnahmen und Medikamentenbedarf bis zur Hilfsmittelversorgung wie der Beschaffung und Anpassung von Rollstühlen oder Hörgeräten. Auch (rechtliche) Informationen - in der Muttersprache und leicht verständlich - sind wesentlich. Nach der Erstversorgung entsprechend barrierefreie Wohnplätze zu finden, stellt den Bund vor große Herausforderungen", sagt Huainigg, der dieser Tage gemeinsam mit Pfurtscheller die Sonderbetreuungsstelle des Bundes in Graz-Andritz besichtigte.

"Ich bin aufgrund des Lokalaugenscheins überzeugt davon, dass AsylwerberInnen mit Behinderung in den Bundeseinrichtungen sehr gut untergebracht, versorgt und unterstützt werden. Die Pflege und ärztliche Versorgung ist sowohl vor Ort als auch in Kooperation mit den umliegenden ÄrztInnen und Krankenhäusern vorbildlich, und die MitarbeiterInnen des Bundes tun alles, damit die AsylwerberInnen mit Behinderung nach wenigen Wochen in geeignete von den Ländern verwaltete Unterkünfte übernommen werden können", sagt Pfurtscheller. Huainigg schließt sich dieser Meinung an: "Ich finde es wichtig, dass die Familienmitglieder mit Behinderung oder Krankheit nicht von ihren Angehörigen getrennt werden. In Graz ist dies durch die Gesamtunterbringung der Familien sichergestellt. Bei der Unterbringung in den Ländern wird durch den Bund vorab abgeklärt, ob die ärztliche Versorgung, die Barrierefreiheit und andere spezielle Bedürfnisse, welche vom Einzelfall abhängen, gewährleistet sind. So wird danach getrachtet, dass die Krankenversorgung von denselben ÄrztInnen durchgeführt wird oder das nächstgelegene Krankenhaus den Versorgungsbedarf abdecken kann."

In der Sonderbetreuungsstelle in Graz-Andritz stehen 100 Plätze zur Verfügung, 43 waren zum Zeitpunkt des Besuchs der beiden Abgeordneten Anfang September belegt. Der Schwerpunkt dieser Unterbringungsstelle liegt bei der Versorgung von chronisch kranken Menschen. Eine zweite Bundeseinrichtung dieser Art befindet sich in Gallspach in Oberösterreich, hauptsächlich für mobilitätseingeschränkte Personen.

Pfurtscheller und Huainigg sichern abschließend zu, dass die Situation von behinderten Flüchtlingen im nächsten Menschenrechtsausschuss diskutiert werden wird. Sie sind überzeugt, dass der Bund die Maßnahmen für Flüchtlinge mit Behinderung im Sinne der UN-Konvention und unter Einbeziehung von Selbsthilfeorganisationen und Betroffenen weiterentwickeln wird. (Schluss)

