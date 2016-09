SP-Mörk: Wiener ÖVP diffamiert MindestsicherungsbezieherInnen in Dauerschleife

ÖVP Wien hat Anspruch auf Lösungskompetenz gänzlich aufgegeben

Wien (OTS/SPW-K) - "In Dauerschleife trommelt die ÖVP, dass es bei der Mindestsicherung zu wenig Kontrollen gibt und beruft sich dabei auf einen Zeitungsartikel, dessen Grundlage unwahre Behauptungen sind oder Vorwürfe in den Raum stellt, die nicht überprüfbar sind. Der Grund für das permanente Diffamieren und Skandalisieren von Mindestsicherungsbezieherinnen und -bezieher liegt aber nicht in behaupteten Mängeln bei der Kontrolle, sondern bei der ÖVP, die ständig versucht, Vorwände zu konstruieren, um das letzte soziale Netz abschaffen zu können. In Wahrheit hat die ÖVP seit Einführung der Mindestsicherung ein Problem damit, schafft es aber nicht, dieses auch öffentlich und ehrlich zuzugeben", reagiert SP-Gemeinderätin auf die neuerlichen Angriffe der ÖVP zur Mindestsicherung.

"Anstatt den Wählerinnen und Wählern reinen Wein einzuschenken, indem sie ihnen offen sagt, dass sie diese soziale Errungenschaft am liebsten abschaffen würde, versucht die ÖVP, die Mindestsicherung als Grund für die schlechte Arbeitsmarktsituation oder die zu geringen Löhne zu missbrauchen."

Die ÖVP Wien versucht ständig die Mindestsicherung in ein schlechtes Licht zu rücken und den Menschen vorzugaukeln, MindestsicherungsbezieherInnen würden es sich bequem und einfach auf Kosten anderer machen. "Die Wahrheit ist aber, dass Mindestsicherungsbezieherinnen und -bezieher am unteren Ende der Existenzsicherung angekommen sind. Von der Mindestsicherung leben zu müssen, ist weder einfach noch bequem, sondern zeigt, dass alle Systeme darüber nicht mehr greifen. Das sind Menschen, die trotz Arbeit kein Auskommen mit ihrem Einkommen haben, weil der Lohn zu gering ist. AlleinerzieherInnen, die Angst davor haben, ihre Wohnung zu verlieren und Kinder, die bereits armutsgefährdet aufwachsen und deren Leben davon geprägt ist, ob am Ende des Monats noch ausreichend Geld für den Schulausflug zur Verfügung steht. Einfach und bequem ist ein solches Leben nicht, Herr Blümel", so Mörk in aller Schärfe. "Ich bezweifle, dass Herr Blümel auch nur einen Mindestsicherungsbezieher und dessen Lebensrealität persönlich kennt."

"Ich bezweifle auch, dass die ÖVP Wien noch irgendein Interesse daran hat, Lösungskompetenz zugesprochen zu bekommen. Die Mindestsicherung und die Frage, wie man die Trampolinfunktion wieder zurückgewinnt, ist zweifellos eine große Herausforderung. Mit Blümel als ÖVP-Wien-Vorsitzenden hat sich die ÖVP aber offenbar davon verabschiedet, jemals Verantwortung für etwas übernehmen zu wollen. Jemand, der ein Foto in der Zeitung mehr schätzt, als eine sachliche und durchaus harte politische Auseinandersetzung, darf sich am Ende des Tages nicht wundern, wenn diese Partei nicht vom Fleck kommt", so die Gemeinderätin abschließend.

