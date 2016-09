Wien Favoriten: Fahndung nach abgängiger Person

Ersuchen um Lichtbildveröffentlichung

Wien (OTS) - Am 28. September 2016 um 11 Uhr verließ die gesuchte Frau ihre Wohnung in der Van-der-Nüll-Gasse und kehrte bislang nicht zurück. Die 82-Jährige befindet sich möglicherweise in einem hilflosen Zustand und benötigt dringend Medikamente. Bisher durchgeführte Fahndungen im Nahbereich der Wohnung der Frau brachten keinen Erfolg. Die Wiener Polizei ersucht um Veröffentlichung der Bilder. Hinweise zum Aufenthaltsort werden an das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Favoriten unter der Telefonnummer 0131310–56224 erbeten und vertraulich behandelt.

Personenbeschreibung:

Meleca KOHLWEIS, 82 Jahre alt, ca. 162 cm groß, schulterlanges graues Haar

Kleiderbeschreibung:

Brillenträgerin, schwarze Schirmkappe, darüber gebunden ein herbstfarbenes Tuch, schwarze Winterjacke lang, grüne Jogginghose, schwarze Socken und rote Schlapfen, schwarze Handtasche – unterwegs mit einem Rollator (4-rädrig mit Handbremse und Körbchen)

