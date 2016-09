Unternehmen wollen gesund bleiben – Über 300 Besucher beim BGF-Infotag in Linz

Linz (OTS) - Intelligente Maschinen revolutionieren das Arbeitsumfeld und in vielen Bereichen wird sich die Kooperation zwischen Mensch und Maschine in Zukunft verstärken. Doch welche Rahmenbedingungen braucht es, um das Wohlbefinden der Menschen zu gewährleisten? Vor welche Herausforderungen stellt uns die Arbeitswelt 4.0 in punkto psychische Gesundheit?

Diesen und ähnlichen Fragen widmete sich der 21. Informationstag des Österreichischen Netzwerks für Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF). Unter dem Titel „Im Takt der Maschinen – Zukunft Arbeit(sfrei)“ wurde am 29. September in Linz das Spannungsfeld „Mensch und Maschine“ in der Arbeitswelt der Zukunft beleuchtet. Namhafte Experten – Trendforscher Matthias Horx, Kriminalpsychologe Thomas Müller, Personalexpertin Michaela Lindinger und Jugendforscher Bernhard Heinzlmaier – berichteten den mehr als 300 Anwesenden aus erster Hand über Zukunftstrends, Herausforderungen sowie Krisensituationen im Hinblick auf das Thema Gesundheit am Arbeitsplatz.

„Die Arbeitswelt 4.0 geistert durch alle möglichen Medien und beschäftigt Arbeitgeber ebenso wie Arbeitnehmer. Die anwesenden Experten gewährten den Besuchern einen Blick in die Zukunft und auf den Umgang der Menschen mit Maschinen. Der Mensch und die Gesundheit der Menschen am Arbeitsplatz bleiben jedenfalls im Fokus“, berichtet Christoph Heigl, Koordinator des Österreichischen Netzwerks BGF.

In einem waren die Experten sich jedenfalls einig: Maßnahmen und Investitionen der Betriebe in gesunde Mitarbeiter zahlen sich aus und sind eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.

Über BGF:

Das Netzwerk BGF ist ein Zusammenschluss der Träger der gesetzlichen Krankenversicherung, der gesetzlichen Unfallversicherung, des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger, der Sozialpartner und des Fonds Gesundes Österreich als unterstützender Partner.

Die Regional- und Servicestellen in den Bundesländern bieten interessierten Unternehmen konkrete Unterstützung und Beratungsleistungen im Bereich betriebliche Gesundheitsförderung an. Die Mitarbeit der vier Sozialpartner unterstreicht den Nutzen Betrieblicher Gesundheitsförderung für ArbeitnehmerInnen und ArbeitgeberInnen und erleichtert somit den Transfer des Gesundheitsförderungsgedankens in die Arbeitswelt. www.netzwerk-bgf.at

