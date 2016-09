Aviso: Pressekonferenz der Plattform für eine menschliche Asylpolitik

Montag 3.10., 10:30 Uhr, Café Rathaus, Wien

Wien (OTS) -



Pressekonferenz der Plattform für eine menschliche Asylpolitik



Die Plattform für eine menschliche Asylpolitik lädt zu einer

Pressekonferenz am ersten Jahrestag der großen Demonstration am 3.

Oktober ein. Themen:



1.) Bilanz der damaligen großen Mobilisierung der Zivilgesellschaft;

was wurde erreicht, was ist geblieben ?



2.) Wir sind alle gemeint! Kampf gegen die geplante

Notstands-Verordnung und gegen die schon jetzt stattfindenden

menschenrechtswidrigen Abschiebungen in unsichere „Dublin-Staaten“.



Am Podium:



Michael Genner, Plattformsprecher, Obmann von Asyl in Not

Brigitte Hornyik, Österreichischer Frauenring

Maria Mayrhofer, Initiative #aufstehn

Shokat Ali Walizadeh, Verein Afghanische Jugendliche – Neuer Start

in Österreich

EinE SprecherIn vom Vorsitzteam der ÖH-Bundesvertretung.



Datum: 3.10.2016, um 10:30 Uhr



Ort:

Café Rathaus

Landesgerichtsstraße 5, 1080 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Michael Genner

0676 – 63 64 371