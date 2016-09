Einladung zum PRESSEGESPRÄCH: Hartberg macht die Stadt von morgen heute schon erlebbar

Klima- und Energiefonds und bmvit laden zum Spaziergang durch die Smart City Hartberg

Hartberg (OTS) - Weniger Emissionen, mehr Lebensqualität: Mit seiner Smart Cities Initiative unterstützt der Klima- und Energiefonds seit 2010 Städte und urbane Regionen dabei, sich auf die Herausforderungen der Zukunft – Klimawandel, Energieversorgung, nachhaltige Mobilität – vorzubereiten.

Ein wahrer Pionier ist dabei Hartberg: Bereits seit 2011 arbeitet die steirische Stadtgemeinde an der Umsetzung ihrer Smart City Vision. Heute ist Hartberg Vorbild für zahlreiche andere Städte ähnlicher Größe in Österreich und auch Europa. Was macht den Erfolg der Smart City Hartberg aus? Warum ist die Bürgerbeteiligung so wichtig für die Gestaltung einer intelligenten Stadt? Inwiefern lassen sich Hartbergs Innovationen auf andere Städte übertragen? Und was dürfen wir uns in Zukunft von dieser visionären Stadt erwarten?

Diese und weitere Fragen werden bei dem Pressegespräch beantwortet. Im Anschluss führen Projektkoordinator Anton Schuller und Projektleiter Alois Kraußler durch Hartberg und präsentieren die Highlights ihrer Smart City.

Pressegespräch: Hartberg macht die Stadt von morgen heute schon

erlebbar



Ihre Gesprächspartner sind:

• Jörg Leichtfried, Bundesminister für Verkehr, Innovation und

Technologie

• Anton Lang, Landesrat Verkehr, Umwelt, erneuerbare Energien,

Sport, Tierschutz

• Marcus Martschitsch, Bürgermeister Hartberg

• Anton Schuller, Projektkoordinator

• Alois Kraußler, Projektleiter



Wir bitten um Anmeldung per E-Mail an presse @ klimafonds.gv.at



Datum: 7.10.2016, 10:30 - 11:30 Uhr



Ort:

Hauptplatz Hartberg vor dem „Gasthof Großschedl“

Wienerstraße 1, 8230 Hartberg



Rückfragen & Kontakt:

Klima- und Energiefonds

Mag. Katja Hoyer

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

+43 1 5850390-23

katja.hoyer @ klimafonds.gv.at

www.klimafonds.gv.at