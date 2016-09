Strategische Kooperation zwischen Daimler und Renault-Nissan Allianz in 2016 intensiviert

Das ursprüngliche Projektportfolio entwickelt sich in allen Bereichen (Produkte, Motoren und Cross-Supply) auf drei Kontinenten weiter

Die EV-Versionen des neuen smart fortwo, smart cabrio und smart forfour*, ausgestattet mit Motoren aus dem Renault-Werk in Cléon, feiern in Paris ihre Welt-Premiere

Der erste Pickup von Mercedes-Benz nimmt Gestalt an, Vorbereitungen für die Produktion in den Allianz-Werken in Spanien und Argentinien sind in vollem Gange

Das gemeinsame Werk in Aguascalientes, Mexiko, bereitet sich auf die Pilotproduktion der nächsten Generation von Premium-Kompaktfahrzeugen vor

Im Jahr 2016 erzielte die Partnerschaft gemeinsam weitere Skaleneffekte und konnte zusätzliche Vorteile für Kunden generieren

Die strategische Partnerschaft zwischen der Renault-Nissan Allianz und der Daimler AG hat sich in ihrem siebten Jahr der Kooperation intensiviert und vertieft, erklärten die Konzernchefs der beiden Unternehmen heute auf ihrer jährlichen Pressekonferenz im Rahmen des Pariser Automobilsalons.

"Die Partnerschaft zwischen Daimler und der Allianz ist gewachsen und hat sich weiter entwickelt", sagte Carlos Ghosn, Chairman und CEO der Allianz. "Die Zusammenarbeit basiert auf Vertrauen, das sich über die Jahre verstärkt hat. Von den Ergebnissen profitieren ganz klar beide Partner. Durch Teilung von Entwicklungs- und Fertigungskosten ist es uns gelungen, neue Segmente zu erschließen und unseren Kunden überzeugende Fahrzeuge mit neuester Technik und modernsten Merkmalen zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten."

Dieter Zetsche, Vorsitzender des Vorstands der Daimler AG und Leiter Mercedes-Benz Cars, fügte hinzu: "In den letzten sieben Jahren haben wir eine Partnerschaft geschaffen, die von Komponenten bis zu Plattformen reicht, von der gemeinsamen Entwicklung bis zur Fertigung, von Pkw bis zu Nutzfahrzeugen. Dabei arbeiten wir in gemischten Teams, die projektbezogen Kompetenzen über Kontinente hinweg teilen. Ihr gemeinsamer Antrieb ist die beste Idee - ob sie nun in Paris, Stuttgart oder Yokohama entsteht. Für unsere Kooperation sehen wir also weiterhin eine vielversprechende Zukunft."

Wesentliche Meilensteine des vergangenen Jahres waren:

EV-Versionen des neuen smart fortwo, smart cabrio und smart forfour*: Die neuen smart-Modelle und der Renault Twingo waren die ersten Fahrzeuge, die auf einer gemeinsamen Plattform von Daimler und der Renault-Nissan Allianz gebaut wurden. Eingeführt im Jahr 2014, wird der smart fortwo im smart-Werk in Hambach, Frankreich, gefertigt, während der Twingo und der smart forfour in Renaults Werk im slowenischen Novo Mesto vom Band laufen. Die Kundenreaktion auf alle drei Modelle war von Anfang an sehr positiv. Das Projekt wurde daher, wie zuvor von den beiden Konzernchefs angekündigt, weiter ausgebaut. Die EV-Versionen des smart fortwo, smart cabrio und smart forfour* werden auf dem Automobilsalon in Paris erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Die neuen Motoren werden im Renault-Werk in Cléon, Frankreich, gebaut. Die Batterie des neuen smart electric drive stammt von der Daimler-Tochter "Deutsche ACCUmotive" in Kamenz. Damit ist smart die erste Marke, die ihr gesamtes Portfolio sowohl mit einem Verbrennungsmotor als auch mit Elektroantrieb auf Batteriebasis anbietet.

Das erste gemeinsame Produktions-Werk COMPAS entsteht: Daimler und Nissan legten 2015 den Grundstein für ein gemeinsames Produktions-Werk in Aguascalientes, Mexiko, in das beide Partner eine Milliarde US$ investieren. Ab 2017 startet dort die Produktion für Premium-Kompaktwagen der nächsten Generation für Infiniti, ab 2018 für Mercedes-Benz. Die Rekrutierung von Personal und die Ausstattung des Werks mit innovativster Technologie haben im Mai 2016 begonnen. Die Bauarbeiten werden 2017 abgeschlossen sein. Im Anschluss startet die Pilot-Produktion für Infiniti-Fahrzeuge. Ein neuer Qualitäts-Evaluations-Standard wird implementiert, um Premium-Qualität zu gewährleisten. Das Werk wird ab 2020 über eine jährliche Produktionskapazität von mehr als 230.000 Einheiten verfügen. Die Fahrzeuge werden auch an anderen Produktionsstandorten von Daimler und Nissan in Europa und China gebaut.

Ausweitung der Kooperation auf mittelgroße Pickups: Im Jahr 2015 kündigten Daimler und Nissan die Entwicklung des ersten Mercedes-Benz Pickup an. Der Pickup wird teilweise die Architektur des neuen Nissan NP300 übernehmen. Er wird von Daimler konstruiert und konzipiert, um den besonderen Anforderungen seiner Kunden in Europa, Australien, Südafrika und Lateinamerika gerecht zu werden. Der Mercedes-Benz Pickup wird mit einem unverwechselbaren Markengesicht und gänzlich eigenständigem Exterieur- und Interieur-Design antreten. Die Fertigung des Mercedes-Benz Pickup wird im Renault-Werk in Cordoba, Argentinien, und im Nissan-Werk im spanischen Barcelona erfolgen, wo auch der Nissan NP300 Frontier und der Renault Alaskan gebaut werden. Im Oktober wird Mercedes-Benz weitere Einzelheiten zu Design, Strategie und Märkten des neuen Pickup bekanntgeben.

Gemeinsame Motorenfertigung in Nordamerika: Die gemeinsame Motorenproduktion und -entwicklung stellt eine einzigartige Kooperation im Powertrain-Segment für Motoren und Getriebe dar. Das Nissan-Werk Decherd in Tennessee, USA, ist ein Beispiel dieser erfolgreichen gemeinsamen Motorenfertigung. Im Juni 2014 startete die Produktion von 2-Liter-4-Zylinder-Benzinmotoren für Nissan; die Fertigung von Daimler-Motoren folgte im Oktober 2014. Seither hat das Werk ungefähr eine Viertelmillion Motoren produziert. Eine Werkserweiterung wurde Anfang 2016 beschlossen und wird momentan umgesetzt. Das Nissan-Werk in Decherd hat sich zu einer wichtigen Säule im flexiblen globalen Produktionsnetz von Daimler entwickelt (neben der Abdeckung des lokalen Bedarfs exportiert das Werk Motoren an Mercedes-Produktionsstandorte in East London, Südafrika, sowie bearbeitete Komponenten nach Deutschland).

Als die Partnerschaft zwischen Daimler und der Renault-Nissan Allianz im April 2010 ihren Anfang nahm, beschränkte sich die Kooperation auf drei Projekte, hauptsächlich in Europa. Inzwischen wächst das gemeinsame Portfolio der Partner auf allen Gebieten (Produkte, Motoren und Cross-Supply) in Europa, Asien und Amerika.

* Stromverbrauch kombiniert: 13,1 - 12,9 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km

Daimler im Überblick Die Daimler AG ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit den Geschäftsfeldern Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses und Daimler Financial Services gehört der Fahrzeughersteller zu den größten Anbietern von Premium-Pkw und ist der größte weltweit aufgestellte Nutzfahrzeug-Hersteller. Daimler Financial Services bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Versicherungen, Geldanlagen und Kreditkarten sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an. Die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz haben mit der Erfindung des Automobils im Jahr 1886 Geschichte geschrieben. Als Pionier des Automobilbaus gestaltet Daimler auch heute die Zukunft der Mobilität: Das Unternehmen setzt dabei auf innovative und grüne Technologien sowie auf sichere und hochwertige Fahrzeuge, die faszinieren und begeistern. Daimler investiert konsequent in die Entwicklung alternativer Antriebe - von Hybridfahrzeugen bis zu reinen Elektrofahrzeugen mit Batterie oder Brennstoffzelle - um langfristig das emissionsfreie Fahren zu ermöglichen. Darüber hinaus treibt das Unternehmen das unfallfreie Fahren und die intelligente Vernetzung bis hin zum autonomen Fahren mit Nachdruck voran. Denn Daimler betrachtet es als Anspruch und Verpflichtung, seiner Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt gerecht zu werden. Daimler vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Premium-Automobilmarke der Welt, sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach und Mercedes me, die Marken smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, FUSO, Setra und Thomas Built Buses und die Marken von Daimler Financial Services: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial, Daimler Truck Financial, moovel, car2go und mytaxi. Das Unternehmen ist an den Börsen Frankfurt und Stuttgart notiert (Börsenkürzel DAI). Im Jahr 2015 setzte der Konzern mit insgesamt 284.015 Mitarbeitern rund 2,9 Mio. Fahrzeuge ab. Der Umsatz lag bei 149,5 Mrd. EUR, das EBIT betrug 13,2 Mrd. EUR.

RENAULT-NISSAN ALLIANZ

Die im Jahr 1999 geschlossene Renault-Nissan Allianz gilt als herausragendes Beispiel für eine langfristig erfolgreiche Kooperation in der Automobilindustrie. Eines von zehn verkauften Fahrzeugen weltweit stammt von einem der beiden Partner. 2015 setzte die Renault-Nissan Allianz insgesamt 8,5 Millionen Fahrzeuge in fast 200 Ländern ab. Durch weitere strategische Kooperationen mit den Unternehmen Daimler, Ashok Leyland, Dongfeng und Mitsubishi Motors sowie die Partnerschaft mit der russischen AVTOVAZ stärkt die Allianz zusätzlich ihre Marktposition.

