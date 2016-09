Grüne Döbling/Hieber zu Parkpickerl: „Langes Warten auf Lebensqualität im Bezirk"

Wien (OTS) - In der gestrigen Bezirksvertretungssitzung in Döbling haben ÖVP, FPÖ und NEOS gegen den von Grünen und SPÖ eingebrachten Antrag zur sofortigen Einführung das Parkpickerls gestimmt. "Damit geht das Leiden der Döblinger Wohnbevölkerung in die nächste Runde", so der Klubobmann der Grünen Döbling, Heinz Hieber. Die Verparkung und auch die Parkverstöße im Bezirk haben deutlich zugenommen, ebenso wie die Suchdauer nach einem Parkplatz. "Das reduziert die Lebensqualität der BewohnerInnen und belastet die Umwelt erheblich. Bezirksvorsteher Tiller will nicht wahrhaben, dass sich die Situation in Döbling seit der Einführung des Parkpickerls im benachbarten Währing stark verändert hat“, so Hieber.

"Wir freuen uns auf die nächste Bezirksvertretungswahl, wir sehen ja am Währinger Ergebnis, wohin es führt, wenn die Bevölkerung mit ihren Problemen im Stich gelassen wird. Wir in Döbling sind bereit, Verantwortung zu übernehmen und Lösungen umzusetzen", so Hieber abschließend.

