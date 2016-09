Buchvorstellung: Homöopathie für alle – Praktische Hilfe im Alltag

Graz (OTS) - „Ich will meinen Kinder nicht immer wieder Antibiotika verabreichen“ oder „da schaue ich nicht mehr länger zu“. Wegen solcher und ähnlicher Klagen von vielen Eltern schrieb der erfahrene Arzt und einer der herausragendsten österreichischen Homöopathen, Dr. Johann Loibner, der aus den Erfahrungen jahrzehntelanger homöopathischer Praxis schöpft, das Büchlein „Homöopathie für alle“.



Das Buch wurde in einfacher und verständlicher Sprache konzipiert und erklärt anhand vieler Beispiele, wie die vorgestellten homöopathischen Mittel wirken und wann sie anzuwenden sind.



Die meisten Erkrankungen im Alltag, wie Halsweh, Husten, Durchfälle und besonders Erkältungskrankheiten lassen sich mit den passenden Heilmitteln zuverlässig mildern.



Ganz bewusst wurden für den Ratgeber nur die in der Praxis am häufigsten verwendeten homöopathischen Mittel ausgewählt. Als Praxisleitfaden soll es eine Hilfe sowohl für Einsteiger als auch Erfahrene in der Homöopathie sein.

Das Buch ist in Buchhandlungen erhältlich und auf www.aegis.at zu bestellen.

Redaktionen bzw. Journalisten erhalten gerne ein Rezensionsexemplar zugesandt.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Johann Loibner

8563 Ligist , Markt 89

Tel 03143/29733



johann @ loibner.net