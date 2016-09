ÖH Uni Wien engagiert sich für die Freilassung von Aslı Erdoğan

„Aslı erlesen“ – Protestlesung mit Live-Schaltung zum Anwalt der türkischen Journalistin und Autorin

Wien (OTS) - "Als ÖH Uni Wien fordern wir mit einer Protestlesung am 4. Oktober vehement die Freilassung Aslı Erdoğans! Recep Tayyip Erdoğan stellt die türkische Presse unter Generalverdacht. Die Türkei verhaftet immer mehr Journalist_innen ohne jegliche Beweise", so Karin Stanger (GRAS) vom Vorsitzteam der ÖH Uni Wien. "Für uns ist es ein Gebot der Stunde für die Entlassung Aslı Erdogans und von zahlreichen weiteren Oppositionellen einzutreten", fügt Alina Bachmayr-Heyda (VSSTÖ) hinzu. "Zudem wollen wir auf die Situation in der Türkei hinweisen. Wir verlangen von der Politik ein energischeres Eintreten für Menschenrechte wie Presse- und Meinungsfreiheit in der Türkei", fordert Elisabeth Weissensteiner (KSV-Lili).

Mit der Verordnung Nummer 668 vom 27. Juli 2016 wurden in der Türkei 45 Zeitungen, 15 Zeitschriften, 16 Fernsehstationen, 23 Radiosender und drei Nachrichtenagenturen verboten. Hunderte Journalist_innen sitzen seither in Haft und werden mit jahrelangen Haftstrafen bedroht. Unter den Verhafteten ist auch Aslı Erdoğan. Die Autorin und Journalistin – bekannt durch ihren Roman „Die Stadt mit der roten Pelerine“ und als „Asylschreiberin“ der Stadt Graz - wurde im vergangenen August als Journalistin der Tageszeitung „Özgür Gündem“ festgenommen. Seither sitzt sie unter miserablen Bedingungen in Haft, ihr Gesundheitszustand verschlechtert sich täglich.

Zum Programm:

Protestlesung mit sechs Texten türkischer und kurdischer Literatur, vorgelesen auf deutsch, türkisch und kurdisch von zwölf Persönlichkeiten.

Di, 4. Oktober, 18:30

Sky Lounge der Universität Wien

Oskar-Morgenstern-Platz 1, 1090 Wien

Weitere Infos:

https://facebook.com/events/1210255062349097

Fotos zur Medienaktion:

http://oeh.univie.ac.at/fotos

