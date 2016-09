Erfolgsbilanz: Zehn Jahre Lehrlingsausbildung bei T-Mobile

- Ausstellung im T-Center zur Ehrung von Lehrlingen - Seit 2010 Lehre für unbegleitete jugendliche Flüchtlinge

Wien (OTS) - Vor zehn Jahren hat T-Mobile als erstes Mobilfunkunternehmen Österreichs eine Lehrlingsinitiative ins Leben gerufen. Seitdem hat T-Mobile 166 junge Menschen zur Einzelhandelskauffrau/mann oder Bürokauffrau/mann ausgebildet, 84 Lehrlinge sind derzeit in Ausbildung. Drei Viertel der Jugendlichen konnten ihre Lehre mit ausgezeichnetem oder gutem Erfolg abschließen, mehr als 60 Prozent bleiben T-Mobile nach ihrer Ausbildung treu. Für Absolventinnen und Absolventen bieten sich zahlreiche Entwicklungsmöglichkeiten im Shop bis hin zum Shopmanager an. Fünf ehemalige Lehrlinge sind diesen Karriereschritt bereits gegangen und leiten einen eigenen Shop. Weitere Karrieremöglichkeiten bieten sich auch in der Zentrale in Wien. Ab Jänner werden unter www.t-mobile.at/lehre die Lehrstellen für das Jahr 2017 ausgeschrieben.

„Heuer feiern wir zehn Jahre Lehrlingsausbildung bei T-Mobile. Wir blicken mit Stolz auf diese Zeit zurück und freuen uns als Unternehmen einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten,“ so Karin Kschwendt, HR Director von T-Mobile.

Zum 10-jährigen Jubiläum wurde im T-Center eine Ausstellung zu Ehren von den Lehrlingen organisiert, die seit Beginn der Lehrlingsinitiative bei T-Mobile sind. Fotos der Ausstellung unter bit.ly/2ddO0Yk

Lehre für jugendliche Flüchtlinge ohne Angehörige

Seit 2010 nimmt T-Mobile über den Verein „lobby.16“ jährlich drei jugendliche Flüchtlinge ohne Angehörige in das Lehrlingsausbildungsprogramm auf. Die Jugendlichen absolvieren vor Beginn ihrer Lehre ein fünf-monatiges Förderprogramm, um optimal auf die Lehre vorbereitet zu werden. Die Lehrlinge besuchen neben Deutsch-, Mathematik- und Englischkursen auch regelmäßige Praxistage im Shop, damit sie bereits erste Erfahrung bei Verkaufs- und Beratungsgesprächen bekommen und so auch schneller ihre sprachlichen Unsicherheiten abbauen. Acht Jugendliche befinden sich derzeit in Ausbildung, acht Jugendliche haben ihre Ausbildung bereits abgeschlossen, teilweise mit ausgezeichnetem Erfolg.



