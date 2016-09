Generali top platziert bei AssCompact Awards 2016

Generali Versicherung unter den Besten in der Kategorie Betriebliche Altersvorsorge. Neue Produkte sichern Top-Rankings in der Gewerbeversicherung

Wien (OTS) - Mit zwei Top-Platzierungen bestätigte die Generali Versicherung AG auch heuer wieder ihre führende Stellung als Qualitätsversicherung am österreichischen Versicherungsmarkt. Versicherungsmakler kürten die Generali zum wiederholten Mal mit den begehrten Awards, die anlässlich des AssCompact Trendtages 2016 in Vösendorf bei Wien vergeben wurden.

„Ich freue mich, dass unsere innovativen, flexiblen und modular aufgebauten Produkte unsere Vertriebspartner überzeugt haben. Der Einsatz moderner Technologien und die professionellen Services machen die Generali zu dem Qualitätsversicherer in Österreich. Für das ausgesprochene Vertrauen bedanke ich mich sehr herzlich bei unseren Vertriebspartnern und verstehe das Votum als Ansporn, unsere Services in Zukunft weiter zu entwickeln“, bestätigt Arno Schuchter, Generali Vorstand für Vertrieb und Marketing, den von der Generali eingeschlagenen Weg.

Als Zweitplatzierte in der Kategorie Betriebliche Altersvorsorge schließt die Generali an den Erfolg der letzten Jahre an. „Unsere Produkte, die maximale Beratungsmöglichkeiten und Beratungsqualität bieten, werden kontinuierlich und konsequent an die Bedürfnisse und Lebenssituationen unserer Kunden angepasst. Mit dieser hervorragenden Platzierung bestätigen unsere Partner die außerordentliche Kundenorientierung der Generali“, so Thomas Bayer, Leiter Unabhängige Vertriebe der Generali.

Christoph Zauner, Leiter Kundensegment Retail und Corporate der Generali Versicherung, freut sich über Stockerlplätze in der Kategorie Gewerbeversicherung: „Mit unserer Produktwelt Neu haben wir ein innovatives Produkt auf den Markt gebracht, das sowohl unseren Qualitätsansprüchen als auch jenen unserer Partner voll entspricht.“ In seinem Vortrag „Entwicklung in der Privatversicherung – ‚nur‘ versichern war gestern“ unterstrich Christoph Zauner die Rolle der Generali als führender Sachversicherer in Österreich.

