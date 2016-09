FSG NÖ: Großartiger Erfolg der FSG NÖ BetriebsrätInnen am Flughafen Wien

Plus 20 Prozent bei den Angestellten. Glaubwürdigkeit und solide Arbeit zahlen sich aus.

Wien (OTS) - Einen großartigen Erfolg feierten die Kolleginnen und Kollegen der FSG NÖ bei den gestrigen (29.9.2016) Betriebsratswahlen am Flughafen Wien. Bei den Angestellten (+20%) konnte ein eindrucksvoller Wahlsieg errungen werden.++++

FSG NÖ Vorsitzender Bundesrat René Pfister dazu, „Ich gratuliere allen Beteiligten, das ist ein sehr guter Tag für die Beschäftigten am Flughafen Wien. Die konsequente Arbeit der letzten Jahre und ein reibungsloser Generationswechsel haben Früchte getragen. Daran sieht man, dass die Sozialdemokratie überall gewinnen kann, wenn man nur glaubwürdig und mit Bodenhaftung agiert.“

Der Flughafen Wien ist der größte Arbeitgeber im Osten Österreichs und beschäftigt rund 20.000 MitarbeiterInnen. Gerade deswegen ist der gestrige Erfolg nicht hoch genug einzuschätzen.

„Die Kolleginnen und Kollegen am Flughafen haben ein gutes Gespür dafür, wer z.B. maßgeblich die größte Lohnsteuerreform der 2 Republik gefordert und umgesetzt hat und wer gegen einen Kahlschlag bei Sozialleistungen auftritt. Für uns als FSG NÖ ist das ein Arbeitsauftrag, der uns nicht abheben lässt, über den wir uns aber heute aufrichtig freuen“, so Pfister

Bei den Angestellten gelang es Thomas Schäffer der ÖVP-Liste 3 Mandate abzunehmen (+20%), damit stellt die FSG NÖ nun 12 von 14 Mandate. Thomas Schäffer trat die Nachfolge von Manfred Biegler an, der viele Jahre lang die Interessen der Angestellten am Flughafen Wien vertrat. Dieses gelungene Beispiel eines Generationswechsels zeigt einmal mehr, dass die FSG NÖ viele engagierte und talentierte BetriebsrätInnen in ihren Reihen hat, die eine Vielzahl an Aufgaben übernehmen können.

