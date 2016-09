ARBÖ: Herbstferien in Teilen von Deutschland bringen Staus nach Österreich!

Am 01. Oktober

Wien (OTS) - Mit 01. Oktober dürfen sich die Schüler in den deutschen Bundesländern Bremen, Niedersachsen, Sachsen und Sachsen-Anhalt über eine kurze Auszeit - genannt Herbstferien - freuen. Viele Familien werden zum Energietanken einen Kurzurlaub in den stressigen Alltag einschieben und ein paar Tage in Österreich genießen, oder zumindest unser schönes Land durchqueren.

Betroffen ist hierbei der Westen Österreichs, wobei Staus auf den Hauptverkehrsverbindungen wie der Tauernautobahn (A10), der Inntalautobahn (A12), der Brennerautobahn (A13), aber auch auf der Fernpassstraße (B179) sehr wahrscheinlich erscheinen. Auch die Grenzwartezeiten werden speziell an den kommenden Wochenenden eine tragende Rolle spielen. Aufgrund der Polizeikontrollen werden unerwünschte Fahrpausen vor den Grenzen (Walserberg, Kiefersfelden, Suben) keine Seltenheit sein.

Verkehrsexperte Jürgen Fraberger vom ARBÖ: "Früh aufstehen lohnt sich! Von ca. 8 Uhr Vormittag bis ca. 18 Uhr abends ist der Verkehr am dichtesten. Wer also zu untypischen Zeiten reist, kommt schneller an's Ziel!"

Rückfragen & Kontakt:

ARBÖ Interessenvertretung, Kommunikation & Medien

Informationsdienst

Tel.: 0043(0)50 123 123

id @ arboe.at

www.arboe.at