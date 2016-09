Tiroler Tageszeitung, Leitartikel, Ausgabe vom 30. September 2016. Von CORNELIA RITZER. "Holpriger Weg zur Schuldfähigkeit".

Innsbruck (OTS) - War Amokfahrer Alen R. zum Zeitpunkt seiner Tat zurechnungsfähig? Über Strafhaft oder Einweisung in eine Anstalt entschieden in Graz die Geschworenen. Weil es für jede Diagnose ein Gutachten gibt, war jedes Urteil richtig.

Es waren zwei Fragen, die von den Geschworenen am Grazer Gericht beantwortet werden mussten. Ob Alen R. die Amokfahrt mit drei Toten und Dutzenden Verletzten begangen hat, war die leichteste. Der 27-Jährige wurde aus dem demolierten Auto heraus festgenommen, Videoaufnahmen zeigen ihn am Steuer des massiven Wagens, der Menschen gefährdet, angefahren und getötet hat. Schwieriger war die zweite Frage, die von den Laienrichtern ohne den Richter entschieden werden musste: nämlich ob Alen R. zurechnungsfähig war und gefährlich ist. Das galt als Angelpunkt im Prozess, denn ob der Amokfahrer im Juni 2015 zielgerichtet handelte, beschäftigte bereits zahlreiche Gutachter – die jedoch zu unterschiedlichen Ergebnissen kamen. Mehrere Sachverständige untermauerten schlüssig, wieso der 27-Jährige nicht zurechnungsfähig war – oder eben bewusst Menschen ins Visier nahm. Der Hauptgutachter sprach von psychotischem Wahn und Schizophrenie, ein anderer Experte sah einen gekränkten Mann mit Geistesstörung, der wusste, was er tat. Beim gleichen Patienten. Einigkeit herrscht bei den Experten auch mehr als ein Jahr nach der Tat nicht, was nicht nur den Richter auf eine harte Geduldsprobe stellte. Eine psychiatrische Erkrankung sei eben kein einfach zu diagnostizierender Beinbruch, meinte ein Gutachter. Das Verständnis für die offensichtlichen Widersprüche ist außerhalb des Berufsstandes jedoch gering. Und dass Alen R. trotz einer fehlenden endgültigen Diagnose Medikamente gegen Schizophrenie bekommt, verwunderte nicht nur den Vorsitzenden.

Die Staatsanwaltschaft war jedenfalls gezwungen, statt der von der traumatisierten Öffentlichkeit gewünschten Mordanklage einen Antrag auf Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher zu stellen. Dafür mussten die Ankläger Kritik einstecken, damit folgten sie aber den Buchstaben des Gesetzes.

Dieses sieht aber auch vor, dass sich Geschworene eine eigene Meinung bilden. Und im aktuellen Fall galt: Egal wie sie entschieden hätten, ihr Urteil wird von einem der zahlreichen Experten gestützt. Alen R. hat nach acht Tagen Prozess eine strenge, lebenslange (nicht rechtskräftige) Haftstrafe bekommen.

Die gleichzeitige Einweisung in eine Anstalt bedeutet jedoch auch, dass der Mann nicht nur eingesperrt, sondern auch medizinisch behandelt wird. Dass er diese Behandlung nötig hat, war für jeden Beobachter sichtbar, ob schuldfähig oder nicht.

