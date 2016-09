Neues Volksblatt: "Ausgegoren?" (von Herbert Schicho)

Ausgabe vom 30. September 2016

Linz (OTS) - Ein Jahr lang wurde in der Koalition heiß gestritten, einmal musste sogar die Verhandlungsmannschaft ausgetauscht werden, am 17. November 2015 stieg dann endlich weißer Rauch auf: Die Koalition hatte sich zu einer Bildungsreform durchgerungen. Etwa 10.000 Schulstunden sind seither vergangen, umgesetzt ist bisher wenig. Wohl auch deswegen, weil man einerseits nicht wirklich zu der Einigung steht, sondern doch noch „mehr“ herausholen will — so forderte etwa schon wenige Tage nach der Einigung die SPÖ ein Aufschnüren der 15-Prozent-Sperre für die Modellregionen der Gesamtschule. Und anderseits war das Reformpaket wohl doch nicht so ausgegoren und, obwohl viele „mitgeredet“ haben, wurde wenig „ausgeredet“. So gab es zwar ein einstimmiges Bekenntnis zur Schulautonomie, aber wie diese ausschaut, hat sich jeder selbst ausgemalt.

Nun soll also ein Puzzleteil der Reform umgesetzt werden. Konkret geht es um die Rolle des Direktors bei der Lehrersuche, wobei die Kernfrage, wie dies im Detail funktionieren soll und kann, erst in den kommenden Wochen ausverhandelt wird. Das Paket soll dann im Dezember beschlossen werden. Politiker gehen halt gerne schon mit ungelegten Eiern hausieren, um damit Schlagzeilen zu bekommen. Vielleicht wäre es doch gescheiter, die Arbeit einmal wirklich abzuschließen und sich erst dann feiern zu lassen. Denn oft liegt der Hund im Detail.

