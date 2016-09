B2B GAMING SERVICES und Gründer und CEO Gabriel Chaleplis in US-Fernsehsendung "TALK BUSINESS 360" und "INDUSTRY INNOVATORS" auf FOX Business Network (24. September, Mittag EST)

London (ots/PRNewswire) - Die Einladung folgte Gabriel Chaleplis Errungenschaften und Auszeichnungen als Unternehmer in Griechenland und Europa.

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160718/390479 ) (Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160718/390480LOGO )

B2B GAMING SERVICES ist das erste Unternehmen seiner Branche (Wetten und Glücksspiele), das bei "TALK BUSINESS 360" vorgestellt wurde.

Sehen Sie das Video:

https://www.youtube.com/watch?v=R-4rRSfNFx4&feature=youtu.be

Gabriel Chaleplis ist ein internationaler Unternehmer (Vereinigtes Königreich, Deutschland, Spanien, Italien, Zypern, Rumänien, Südafrika, VAE und Griechenland) und ein Pionier für Geschäftstätigkeiten in großem Umfang, mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Zusammenführung wechselseitiger Kernkompetenzen für eine globale Führungsposition.

B2B GAMING SERVICES ist ein IT/TECHNOLOGIE-Unternehmen mit Schwerpunkt auf Diensten für Unternehmen über seine innovative und kontinuierlich überarbeitete Entwicklungsplattform, die "das Zuhause zahlreicher" Online-Gaming-Marken ist.

FOX Business Network, mit Hauptsitz in New York, ist einer der drei wichtigsten Business-News-Sender - ein Vorreiter in Sachen Wirtschaftsnachrichten, der über sämtliche Plattformen Informationen in Echtzeit vermittelt, die sich auf Main Street und Wall Street gleichermaßen auswirken.

Weiterführende Links

http://www.foxbusiness.com

http://talkbusiness360.com/b2b-gaming-services/

Rückfragen & Kontakt:

Fereniki Marathonitou Head of Communication & PR

E-Mail: marathonitouf @ b2bgamingservices.com

Tel.: +30 6937 03 3456 (GR)

URL: http://www.b2bgamingservices.com/