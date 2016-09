Wr. Gemeinderat - SP-Vettermann: Rot-Grün beschließt 5,3 Mio Euro zur Errichtung des Bildungscampus „Aron Menczer“

Wien (OTS/SPW-K) - "Es ist wichtig, dass wir Schulen bauen. Es geht um die Bildung der Wiener Kinder. Warum ausgerechnet die Opposition gegen die Finanzierung von 5,3 Mio. Euro für einen Campus stimmt, nur weil ein PPP-Auftragnehmer (Public-private-Partnership) mit der Umsetzung betraut werden soll, ist unverständlich", so SP-Gemeinderat Heinz Vettermann, der sich ob der nach wie vor herrschenden Skepsis gegenüber PPP-Modellen wundert.

„Anfangs wussten wir nicht, ob die Umsetzung von Projekten mit PPP-Auftragnehmern funktioniert. Mittlerweile wissen wir seit geraumer Zeit, dass Projekte gut durchgeführt werden, Zeitpläne und Kosten eingehalten werden“, so Vettermann. „Nichtsdestotrotz freuen wir uns über den Beschluss von Rot-Grün über die Finanzierung von 5,3 Mio Euro für den 'Aron Menczer Bildungscampus'. Über den Bestand der Werte, die durch Bildungseinrichtungen bzw. deren Errichtung bestehen, sollte man nicht diskutieren. Es ist eine Investition in die Bildung unserer Kinder, von der Generationen profitieren“, so der SP-Gemeinderat abschließend.

