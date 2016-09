Unterrainer: Tourismus muss neue Wege gehen

Auswirkungen des Klimawandels erfordern Alternativen im Tourismus – mehr witterungsunabhängige und ökologisch nachhaltige Angebote

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Tourismussprecher Max Unterrainer nimmt eine aktuelle Studie, wonach der Klimawandel die Dauer der Schneebedeckung im Alpenraum verkürzt, zum Anlass, erneut ein Umdenken im Tourismus einzufordern: „Es ist eine Tatsache, dass der Klimawandel auch für die Tourismus- und Freizeitwirtschaft großen Risiken birgt“, so Unterrainer am Donnerstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Demnach seien die Politik und die Wirtschaft gefordert, neue Wege zu gehen und nach witterungsunabhängigen Alternativen zu suchen. ****

„Hinkünftig muss man individueller auf die spezifische Situation beziehungsweise Probleme der Tourismusbetriebe eingehen. Das bedeutet einerseits mehr witterungsunabhängige Angebote zu schaffen, mehr Investitionen in öffentlichen Verkehrsmitteln zu tätigen und ein deutliches Plus von Car-Sharing-Angeboten anzubieten. Witterungsunabhängige Alternativen sind Anpassungsstrategien, die dafür sorgen, dass die Tourismus- und Freizeitwirtschaft weiterhin einer der wichtigsten Arbeitgeber in Österreich bleibt – insbesondere, was den Wintersport betrifft“, so der SPÖ-Tourismussprecher.

Eine aktuelle Studie des Instituts für Schnee- und Lawinenforschung belegt, dass die Dauer der Schneebedeckung in Gebieten zwischen rund 1.100 und 2.500m über die letzten Jahre deutlich abnahm und weiterhin abnehmen wird. „Der Rückgang ist signifikant, daher muss unser Ziel sein, alle Anstrengung in die verstärkte Entwicklung von Alternativen zu den gängigen Wintersportarten zu investieren“, so Unterrainer. Laut dem SPÖ-Tourismussprecher müsse sich die künftige Angebotsgestaltung nach folgenden Kriterien orientieren:

Nachhaltigkeit, Ökologie und Authentizität. (Schluss) bj/rm

