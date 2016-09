NEOS Mariahilf: Informationsabend schafft Transparenz für Budget 2017

„Schau, schau! Ihr Steuergeld sinnvoll einsetzen“ am 11. Oktober 2016 um 18 Uhr im Amtshaus Mariahilf

Wien (OTS) - Mariahilf macht einen weiteren Schritt in Richtung mehr Transparenz und Service für die Bürgerinnen und Bürger. Auf Anstoß von NEOS Mariahilf lädt die Bezirksvorstehung am 11. Oktober 2016 um 18 Uhr nun zur Präsentation des Budgetsvoranschlages 2017 im Rahmen der Veranstaltung „Schau, schau! Ihr Steuergeld sinnvoll einsetzen“ in den Festsaal des Amtshauses Mariahilf.

Den Bürgerinnen und Bürgern wird somit erstmals die Chance geboten, sich über das geplante Bezirksbudget Mariahilfs für das kommende Jahr verständlich informieren zu können. Klares Ziel des Abends ist es, das Interesse der Mariahilferinnen und Mariahilfer für die Leistungen und Ausgaben des Bezirks zu wecken. Sie sollen nachvollziehen können, wofür der Bezirk seine finanziellen Mittel verwendet.

NEOS Mariahilf hat die Idee und Konzeption für den dialogorientierten Informationsabend zum Budget entwickelt. „Politik muss für Transparenz und Offenheit sorgen. Nur so weckt man Interesse bei Menschen und schafft die Grundlage für politische Beteiligung. Deshalb freut es uns, dass der Bezirk unser Konzept aufgegriffen hat und es nun in die Umsetzung gelangt“, so Linus Waltenberger, Bezirksrat von NEOS Mariahilf.

Zusätzlich zu der dialogorientierten Veranstaltung am 11. Oktober erhalten alle Mariahilfer Haushalte einen Folder zugesandt, in dem der Budgetvoranschlag mit Infografiken verständlich aufbereitet ist. Die Budgetposten des Bezirkes sollen aber auch angreifbar im Bezirk ersichtlich sein: daher finden Passanten ab heute an vielen öffentlichen Plätzen im sechsten Bezirk Bodenmarkierungen mit Kostenkennwerten vor.

„Sinnstiftende und pragmatische Politik ist möglich, wenn fraktionsübergreifend und konstruktiv zusammengearbeitet wird. Daher freue ich mich, dass hier mit allen Fraktionen im Finanzausschuss dieses Konzept ausgearbeitet werden konnte und Bezirksvorsteher Markus Rumelhart weitblickend ein offenes Ohr für gute Vorschläge hat“, ergänzt Linus Waltenberger abschließend.

