Huainigg: Barrierefreier Bildungszugang und Frühförderung für gehörlose Kinder

Huainigg unterstützt die Forderung von GehörlosenvertreterInnen nach bilingualem Unterricht

Wien (OTS/ÖVP-PK) - "Vor elf Jahren haben wir im Parlament die Österreichische Gebärdensprache als Minderheitensprache in der Verfassung verankert. Ein großer Schritt zur Anerkennung der Österreichischen Gebärdensprache (ÖGS), die zuvor im Unterricht nicht verwendet werden durfte. Die Neujahrsansprachen des Bundespräsidenten werden seither in ÖGS gedolmetscht. Täglich wird die ZiB1 des ORF in ÖGS übersetzt, ebenso wie viele Veranstaltungen, Museumsführungen oder Vorlesungen an der Technischen Universität im Rahmen eines Pilotprojektes. Vieles hat sich verändert, aber es liegt auch noch ein gutes Stück Weg vor uns!", sagt Abg. Dr. Franz Joseph Huainigg, ÖVP-Sprecher für Menschen mit Behinderungen, anlässlich der morgen stattfindenden Demo von GehörlosenvertreterInnen in der Wiener Innenstadt, vom Westbahnhof zum Minoritenplatz.

"Ich verstehe die Anliegen der GehörlosenvertreterInnen und deren Forderung nach besserer Frühförderung, bilingualem Unterricht und gleichberechtigter Teilhabe in Beruf und Gesellschaft sehr gut", betont Huainigg, der an die Bildungsministerin appelliert, sich mit den Betroffenen zusammenzusetzen und Lösungsstrategien im Bildungsbereich zu erarbeiten.

"Gebärdensprache ist die Muttersprache von gehörlosen und hörbeeinträchtigten Menschen. Es ist in der Sprachwissenschaft unumstritten, dass es eine fundierte Sprachkompetenz in einer Sprache braucht, um weitere Sprachen gut erlernen zu können. Bilingualer Unterricht in Laut- und Gebärdensprache ermöglicht gehörlosen Menschen die Kommunikation untereinander und in der Gesamtgesellschaft. Nichtbehinderten Menschen wird durch die Gebärdensprache die Welt von gehörlosen Menschen eröffnet und damit erfahren alle eine wichtige soziale Kompetenz. Daher sollte der bilinguale Unterricht im Sinne der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen stark ausgebaut und weiterentwickelt werden", so Huainigg weiter.

"Ich habe vor einigen Jahren Astrid Weidinger, eine gehörlose Lehrerin, im Unterricht von hörenden und hörbeeinträchtigten Kindern erlebt. Es war faszinierend zu sehen, mit welcher Begeisterung die Kinder gebärdet haben. Für die gehörlosen Kinder war die gehörlose Lehrerin ein großes Vorbild für ihren weiteren Lebensweg. Ich trete dafür ein, dass es mehr gehörlose Pädagoginnen und Pädagogen im Unterricht gibt. Inklusion beginnt im Lehrerzimmer. Mit der 'PädagogInnenbildung Neu' haben wir an den Pädagogischen Hochschulen die gesetzlichen Voraussetzungen für die Aufnahme gehörloser Studierender geschaffen. Jetzt muss diese Möglichkeit mit Leben erfüllt werden!", erläutert Huainigg und zitiert abschließend Astrid Weidinger: "Ohne die Österreichische Gebärdensprache ist es unvorstellbar, denn sie ist die unverzichtbarste Sprache der Welt. Durch sie haben wir einen besseren Zugang zur Kommunikation zwischen Gebärdensprachbenützern. In der Bildung muss die ÖGS unbedingt dabei sein; sie ist auch sehr wichtig für die Identitätsbildung Gehörloser. Wir sind sehr glücklich mit der ÖGS, denn ohne sie wären wir verloren wie Sandkörner im Meer!"

