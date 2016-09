Blümel/Juraczka: Rücktritt von Wehsely mehr als überfällig

ÖVP unterstützt Misstrauensantrag gegen Stadträtin Wehsely - Wer politisch so agiert, darf als Stadträtin keine Zukunft haben

Wien (OTS) - „Sämtliche Dinge, die in Wien schief laufen, sind mit einem Namen verknüpft: Sonja Wehsely. Stadträtin Wehsely ist hauptverantwortlich dafür, dass die Mindestsicherungsbezieher und die damit verbundenen Kosten in Wien in unermessliche Höhen steigen und die Reformverweigerung prolongiert wird. Und sie sorgt mit ihrer Politik und ihrem Missmanagement für einen Infarkt im städtischen Gesundheitswesen. Nicht zu vergessen auch die weiterhin mangelhafte Kontrolle bei den Kindergärten, die vor allem durch den Skandal bei den islamischen Kindergärten zutage getreten ist. Der Rücktritt von Wehsely, den wir bereits mehrmals eingefordert haben, ist daher mehr als überfällig. Die ÖVP Wien wird den Misstrauensantrag gegen Stadträtin Wehsely natürlich unterstützen“, so ÖVP Wien Landesparteiobmann Stadtrat Gernot Blümel und ÖVP Wien Klubobmann Manfred Juraczka.

„Wer politisch so agiert, mit derart wichtigen Themen in dieser Form umgeht, sowie keinerlei Bewusstsein für notwendige Veränderungen und Einsicht zeigt, darf schlichtweg keine Zukunft als Stadträtin in Wien haben. Im Sinne der Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt muss Wehsely ihre Funktion endlich niederlegen“, so Blümel und Juraczka abschließend.

