Schultes präsentiert Initiative "Arbeit für Flüchtlinge in Land- und Forstwirtschaft"

Ziel: Fachkräfte werden gezielt für Einsatz ausgebildet

Bad Ischl/Wien (OTS) - In jenen Bereichen der Land- und Forstwirtschaft, in denen keine Stammarbeitskräfte zur Verfügung stehen, können ausgebildete Asylberechtigte Arbeit finden, wenn rasch die gesetzlichen Grundlagen dafür geschaffen werden. "Wir wollen anerkannte Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt einbinden und für sie längerfristige, attraktive Arbeitsplätze in den ländlichen Regionen schaffen. Diese Menschen kommen aus Ländern mit einem hohen Anteil an Landwirtschaft und bringen meist ein gewisses Grundverständnis für diese Arbeiten mit. Verschiedene Organisationen würden die praktische Ausbildung im Bereich Landwirtschaft in ganz Österreich nach den Bedürfnissen der täglichen bäuerlichen Praxis organisieren. Der Maschinenring hat sich bereits dazu bereit erklärt." Dies betonte heute LK Österreich-Präsident Hermann Schultes im Rahmen des "Bad Ischler Dialoges" der Sozialpartner, der heuer unter dem Motto "Migration und Integration" steht.

"Die theoretische Ausbildung sollte über Kooperationspartner, wie das Bundesforschungs- und Ausbildungszentrums für Wald- und Landwirtschaft sowie den Österreichischen Landarbeiterkammertag erfolgen. Damit diese Initiative greift, brauchen wir das Instrument der Überlassung von Arbeitskräften in die Land- und Forstwirtschaft. Daher müssen die entsprechenden Regelungen rasch vorgenommen werden", so Schultes.

"Dieser Vorschlag hat eine ganze Reihe von Vorteilen: Die Asylberechtigten werden in den Arbeitsprozess mit einer für sie auch sinnschöpfenden Tätigkeit integriert. Damit werden Spracherwerb und Integration in die Gesellschaft erleichtert. Sie erwerben auch in einem EU-Land eine anerkannte Qualifikation und schließlich können sie mithelfen, den Bedarf an landwirtschaftlich ausgebildeten Arbeitskräften dort besser zu decken, wo keine Stammarbeitskräfte zur Verfügung stehen", ergänzte der LK-Präsident.

Dies gesetzlich umzusetzen verlangt die Anpassung des Landarbeitsgesetzes. Damit wird die Arbeitskräfteüberlassung durch agrarischen Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften auf Basis der land- und forstwirtschaftlichen Kollektivverträge möglich gemacht.

Rasche gesetzliche Umsetzung

"Wenn wir die gesetzlichen Vorarbeiten rasch erledigen, kann beispielsweise die Maschinenring-Organisation durch ihr österreichweites Netzwerk einen wertvollen Beitrag zur Integration von Flüchtlingen leisten. Damit können Arbeitskräfte zu landwirtschaftsüblichen Bedingungen zur Verfügung gestellt werden. Wenn Organisationen, wie der Maschinenring als Ausbildungseinrichtung für Flüchtlinge tätig werden, stehen Fördermöglichkeiten über die arbeitsplatznahe Qualifizierung des AMS zur Verfügung. Diese verfolgt nämlich das Ziel, gesuchte Fachkräfte gezielt für den Bedarf eines Betriebes auszubilden und diesen Arbeitskräften eine Erwerbschance zu geben. Dies bringt auch eine Entlastung des Sozialsystems mit sich. Daher brauchen wir rasch die gesetzliche Umsetzung", unterstrich Schultes.

