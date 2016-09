AK Marterbauer zu Konjunkturprognose: Jetzt müssen Taten folgen

Wirtschaftspolitische Maßnahmen wie Ausweitung der öffentlichen Investitionen dringend nötig

Wien (OTS) - „Die Prognose der beiden Institute Wifo und IHS zeigt für 2016 eher eine Verbesserung des Konjunkturbildes, vor allem in der Industrie“, analysiert Markus Marterbauer, Wirtschaftsexperte in der AK Wien. Problemkind bleibt der Arbeitsmarkt. Obwohl die Beschäftigung kräftig wächst (plus 48.000 Stellen), geht die Arbeitslosenrate aufgrund der regen Zuwanderung nicht zurück. Marterbauer fordert daher wirtschaftspolitische Maßnahmen ein, um die Konjunkturpflanze weiter zum Wachsen zu bringen.

Konkret empfiehlt der AK-Experte eine koordinierte Ausweitung der öffentlichen Investitionen in den Euroländern, um einen konjunkturellen Impuls auszulösen und die Infrastruktur zu verbessern.

Zudem bedarf es einer Belebung der für die Konjunktur so wichtigen Konsumnachfrage – etwa durch eine im bewährten sozialpartnerschaftlichen Verhandlungsmodus erzielte Erhöhung der Reallöhne im Ausmaß des Produktivitätsfortschritts.

Und drittens fordert Marterbauer innovative Maßnahmen ein, was das Angebot an Arbeitskräften betrifft – zum Beispiel durch neue Modelle der Verkürzung der Arbeitszeit (Freizeitoption u.a.) und durch weitere Verbesserungen im Ausbildungs- und Qualifizierungsangebot.

