Die „Vorstadtweiber“ auf der Suche nach dem großen Glück

Dreharbeiten zur dritten Staffel des ORF-Serienhits mit Drassl, Köstlinger, Ebm, Proll und Dalik

Wien (OTS) - „Alle suchen das Glück, doch sie finden es nicht unbedingt dort, wo sie es vermuten.“ So viel durfte Drehbuchautor Uli Brée bei einem Pressetermin anlässlich der aktuellen Dreharbeiten zur dritten Staffel des ORF-Serienhits „Vorstadtweiber“ gestern, am Mittwoch, dem 28. September 2016, bei einem Heurigen in Grinzing bereits verraten. Unter den Gästen waren u. a. ORF-Fernsehdirektorin Mag. Kathrin Zechner, ORF-Fernsehfilmchef Dr. Heinrich Mis, die Darstellerinnen und Darsteller Gerti Drassl, Maria Köstlinger, Martina Ebm, Hilde Dalik, Juergen Maurer, Bernhard Schir, Philipp Hochmair, Murathan Muslu, Thomas Stipsits und Michael Dangl sowie Drehbuchautor Uli Brée und die Produzenten Oliver Auspitz und Andreas Kamm.

In weiteren Rollen stehen seit 19. September erneut u. a. Nina Proll, Nicole Beutler, Johannes Nussbaum, Proschat Madani, Gertrud Roll, Thomas Mraz, Susi Stach und Branko Samarovski vor der Kamera. Neu mit dabei in dieser dritten Staffel sind neben Thomas Stipsits u. a. auch Murathan Muslu, Christoph Grissemann und Doris Golpashin. Regie führen Sabine Derflinger und Harald Sicheritz nach Drehbüchern von Uli Brée. Die Dreharbeiten zu den ersten fünf Folgen dauern bis Mitte November, weiter geht es dann voraussichtlich im Frühjahr 2017. Die Ausstrahlung der dritten Staffel ist ab Herbst 2017 geplant.

ORF-Fernsehdirektorin Mag. Kathrin Zechner: „Die hochwertigsten Säulen der ,Vorstadtweiber‘“

„Wenn eine Serie als ,Erfolgsgarant‘ tituliert wird, ist das eine Illusion, es gibt keine Garantien. Es gibt aber die hochwertigsten Säulen der ,Vorstadtweiber‘: Wir machen uns wieder auf in der dritten Staffel in das Milieu, den Sumpf der Vorstadt, zum Spiel um Glück und Sehnsucht, Missgunst und falsche Freunde, Neid und Hoffnung. Eine Welt, die unser Publikum real und täglich kennt, gekonnt überzeichnet mit den zutiefst österreichischen Mitteln der Satire. Alle Figuren starten oder fallen in eine komplett neue Phase ihres Lebens, und neue, geheimnisvolle Figuren tauchen auf. Mit einem – mittlerweile – zusammengeschweißten Team aus Drehbuch-Regie-Kamera-Könnerinnen und -Könnern, großartigen Schauspielerinnen und Schauspielern, die wieder neue Abgründe und Facetten in ihren Film-Charakteren erblicken lassen. Ich freue mich auf die Weiterentwicklung und das Eintauchen in die Welt der Männer und Frauen in der Vorstadt!“, so ORF-Fernsehdirektorin Mag. Kathrin Zechner.

Gerti Drassl: „Diesmal wird es noch emotionaler“

Als Maria Schneider kämpft Gerti Drassl in der dritten Staffel nun endgültig um die Trennung von Georg (Juergen Maurer), der es ihr aber mit allen nur erdenklichen Mitteln schwermacht. Drassl über ihre Rolle: „Jede Figur entwickelt sich auf ihre Art, jede Figur macht eine unglaubliche Gratwanderung durch. Und wie das auch im wahren Leben so ist, geht man manchmal zwei Schritte nach vorne und dann vielleicht auch wieder zurück.“ Weiter über die dritte Saison: „Jede Staffel hat ihre eigene Farbe, diesmal wird es noch emotionaler. Die Frauenbeziehungen, die am Anfang recht oberflächlich waren, gehen tiefer. Da wird sich zeigen, dass die ,Vorstadtweiber‘ gemeinsam schon eine große Kraft haben. Und natürlich passiert auch immer wieder etwas, mit dem niemand gerechnet hätte.“

Martina Ebm: „Diesmal stehen die ,Vorstadtweiber‘ und ihre Konstellationen Mittelpunkt“

Einen ähnlichen Ausblick gibt Martina Ebm, die erneut die mit Hadrian Melzer (Bernhard Schir) verheiratete Caro spielt – Eheprobleme inklusive: „Ich bin immer sehr aufgeregt, wenn ich die neuen Drehbücher bekomme und ich sehe, wie sich die Figur und auch die Beziehungen untereinander weiterentwickeln. Diesmal stehen die ,Vorstadtweiber‘ und ihre Konstellationen im Mittelpunkt. Die oberflächlichen Bindungen bleiben bestehen, jede kämpft um ihr eigenes Glück. Doch dahinter kämpfen sie gemeinsam für etwas, haben einen gemeinsamen Fokus.“

Maria Köstlinger: Waltraud Steinberg kämpft sich zurück ins Leben

Nach dem Schussattentat zum Finale der zweiten Staffel kämpft sich Waltraud Steinberg (Maria Köstlinger) zurück ins Leben. Köstlinger über die Dreharbeiten: „Ich habe mich schon sehr auf die Dreharbeiten gefreut. Es fühlt sich immer wieder so an, als würde man nach Hause kommen, und ich bin jedes Mal aufs Neue sehr gespannt, wie es in der Geschichte und mit meiner Figur weitergeht. Am Set verstehen wir uns sehr gut, sind eine große Gemeinschaft.“

Hilde Dalik als neues „Vorstadtweib“

In den engen Kreis der „Vorstadtweiber“ nehmen Gerti Drassl, Maria Köstlinger, Martina Ebm und Nina Proll diesmal mit Hilde Dalik eine altbekannte Neue im Bunde auf. Als Vanessa kämpft sie um ihre Existenz in der noblen Vorstadt. Denn nachdem bewiesen ist, dass ihr Ehemann nicht der leibliche Vater ihrer beiden Kinder ist, will dieser sie finanziell und gesellschaftlich vernichten. Und da liegt es nicht nur nahe, dass sie Freundschaft mit Waltraud schließt, sondern auch Gefallen an so manchem „Vorstadtmann“ findet, der ohnehin gerade in einer tiefen Krise steckt. Dalik über ihre Rolle:

„Ich mag nicht zu viel verraten, die Figur entwickelt sich wie alle anderen auch weiter, und es passieren spannende Dinge. In der dritten Staffel ist für jeden etwas dabei, für die ganze Familie – für Groß und Klein. Alles, was das Herz begehrt. Für Krimifans und alle, die Komödien lieben. Es ist fast jedes Genre vertreten – das sollte also niemand verpassen.“

Thomas Stipsits: Der Neue in der Vorstadt

Thomas Stipsits ist erstmals dabei und gibt Rudi Bragana, den Ex-Ehemann von Psychotherapeutin Barbara Bragana (Nicole Beutler):

„Ich spiele einen Scheidungsanwalt, der einen ganz speziellen Fall betreuen muss und schließlich irgendwie und eigentlich ganz ungewollt zu einem Love-Interest wird. Rudi ist selbst geschieden, fühlt auf einmal den zweiten Frühling im Herzen – und greift dann einfach zu.“

Uli Brée: „Alle suchen das Glück“

Drehbuchautor Uli Brée über die neuen Folgen: „Mein Motto für die dritte Staffel: Alle suchen das Glück, doch sie finden es nicht unbedingt dort, wo sie es vermuten. Dann sollen auch viele Rechnungen beglichen werden, die schon lange offen sind. Und natürlich gibt es auch neue Love Interests.“

Mehr zum Inhalt ist online unter http://presse.ORF.at abrufbar.

Die dritte Staffel von „Vorstadtweiber“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von MR-Film.

