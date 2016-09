SP-Jagsch: Verlängerung der U5 wichtiger Schritt für Hernals

Wien (OTS/SPW-K) - In der heutigen Gemeinderatssitzung teilte Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne) mit, dass die künftige U5 nicht am Elterleinplatz enden, sondern bis zur S45 verlängert wird. Versprechen könne sie dies jedoch noch nicht, dafür seien noch vertiefte verkehrstechnische Untersuchungen notwendig.

„Sämtliche über den Bau hinausgehende Untersuchungen sind aus unserer Sicht durchaus sinnvoll, um auch hinsichtlich des Bus und Straßenbahnnetzes Zukunftsperspektiven planen zu können. Ich hoffe, dass diese Ergebnisse in absehbarer Zeit bereitstehen, sodass wir gemeinsam entsprechende Schritte in die Wege leiten können“, erklärt Bezirksvorsteherin Stellvertreter Peter Jagsch (Hernals).

Für die Hernalserinnen und Hernalser ist die Verlängerung ein substantieller Beitrag zur Verbesserung des öffentlichen Verkehrs. Dazu Jagsch: „Diese Maßnahme ist deshalb so wichtig, da es sich jetzt schon abzeichnet, dass die Straßenbahnlinie 43 zwischen Neuwaldegg und Schottentor an ihre Kapazitätsgrenzen stößt. Wir jedenfalls stehen für diesen so essentiellen Schritt nicht nur bereit, sondern haben diesen auch schon längst gefordert. Es ist schön, dass nun auch die Vizebürgermeisterin diese längst notwendige Planung einsieht."

