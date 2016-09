Alle leben Qualität: Chancen für Österreichs Betriebe

Der TÜV AUSTRIA Qualitätstag am 20.10.2016 im Parkhotel Schönbrunn beschäftigt sich mit den Auswirkungen der ISO 9001:2015 und den Chancen für Österreichs Betriebe.

Wien (OTS) - Netzwerken und Fortbildung: Über 150 Qualitätsmanager/innen nützen den Expertentag, der jährlich von der TÜV AUSTRIA Akademie veranstaltet wird.

Das Risikomanagement und die interessierten Parteien rücken näher in den Fokus, Führungskräfte werden stärker in die Pflicht genommen und Mitarbeiter/innen sollen das Qualitätsmanagement noch mehr mittragen – diese Änderungen werden auf Unternehmen zukommen. Die ISO 9001:2015 wurde letztes Jahr revidiert, Zertifikate nach ISO 9001:2008 verlieren ab dem 14.09.2018 ihre Gültigkeit.

Wer ist zuständig?

Alle MitarbeiterInnen sind laut neuer Norm für das Qualitätsmanagement zuständig, zuallererst die Führung selbst. Leadership wird in der ISO verstärkt, die Führung mehr in die Pflicht genommen. Aber welche Erwartungen haben MitarbeiterInnen an ihre Führung, und welche Erwartungen hat die Führung an ihre Mitarbeiter/innen? Wird das QM-System ausreichend genutzt? Das klären am TÜV AUSTRIA Qualitätstag Dr. Stefan Haas (Vorstandsvorsitzender der TÜV AUSTRIA Gruppe), Mag. Martin Steiner (Berater und Coach im Gesundheits- und Sozialwesen) und Manfred Gloser (Senior Vice President Quality, Voith Paper GmbH) in einer Podiumsdiskussion. „Es ist wichtig zuzuhören, sich ein Bild zu machen und dann mit gutem Beispiel voranzugehen“, sagt Gloser.

Wie sagen Sie es den Mitarbeiter/innen?

Der Mut zur Veränderung ist der entscheidende Erfolgsfaktor im Unternehmen. „Im Wandel wirken neue Ideen, wenn sie so dargeboten sind, dass sie alte verblassen lassen“, sagt Wirtschaftspsychologin Mag. Evelyn Summhammer, die über Changemanagement und Motivation referieren wird. Begeisterungsfähigkeit für Veränderungen schaffen, ist oft schwer – wer Frustrationslevel aber überwindet, bekommt begeisterte, motivierte Mitarbeiter/innen.

Was gibt’s Neues?

Herausforderungen bei Matrix-Zertifizierung im internationalen Umfeld, Industrie 4.0 vs. Dienstleistung 4.0 und der risikobasierte Ansatz der neuen Norm und seine Auswirkungen auf interne und externe Audits – der TÜV AUSTRIA Qualitätstag präsentiert TeilnehmerInnen ein ganzheitliches Bild der ISO 9001:2015 und begeistert mit aktuellsten Informationen und Erfahrungsberichten.

Preis: 290 Euro



Anmeldung unter www.tuv-akademie.at/qt16

Anmeldung für Journalisten kostenlos, um Voranmeldung bei

susanne.loidl @ tuv.at wird gebeten!



Datum: 20.10.2016, 09:00 - 17:00 Uhr



Ort:

Austria Trend Hotel Parkhotel Schönbrunn

Hietzinger Hauptstraße 10-14, 1130 Wien Wien



Url: www.tuv-akademie.at/qt16



