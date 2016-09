Blümel/Korosec: Wehsely sorgt für Infarkt im städtischen Gesundheitswesen

Unterstützung für 8-Punkte-Forderungskatalog unter www.gesundheitssystem-reanimieren-jetzt.at – Ein Bett im Krankenhaus Nord kostet zwei Millionen Euro

Wien (OTS) - „Vieles, was in Wien falsch läuft, hat einen Namen:

Sonja Wehsely. Ob Mindestsicherung oder Gesundheitssystem – die Liste der Versäumnisse und des Missmanagements der Gesundheitsstadträtin ist lange. Sie ist es auch, die für den Infarkt des städtischen Gesundheitswesens sorgt. Wien muss deshalb reanimiert werden“, so der Landesparteiobmann der ÖVP Wien, Stadtrat Gernot Blümel, im Rahmen der Aktuellen Stunde im Wiener Gemeinderat gemeinsam mit der Gesundheitssprecherin der ÖVP Wien, Ingrid Korosec. Dazu präsentierte der Landesparteiobmann einen umfassenden 8-Punkte-Forderungskatalog an die rot-grüne Stadtregierung, der auch online unter www.gesundheitssystem-reanimieren-jetzt.at unterstützt werden kann. Aufgrund jahrzehntelanger Reformverweigerung, offensichtlicher Inkompetenz, vollkommenem Managementversagen sowie der alleinigen Konzentration auf die Spitäler, unter dem Motto „ich gehe AKH – selbst wenn mir nur der Fuß weh tut“, sei das Wiener Gesundheitssystem mittlerweile „krank“. „Die Wienerinnen und Wiener sind zu Recht in Sorge um ihre professionelle Gesundheitsversorgung. Das ist in keinster Weise ‚cool‘, Frau Stadträtin, sondern eine Bilanz des Versagens“, so Blümel in Anlehnung an ein „Kurier“-Interview von Sonja Wehsely am Wochenende.

Die ÖVP Wien habe deshalb einen 8-Punkte-Forderungskatalog an die rot-grüne Stadtregierung ausgearbeitet, „dessen Unterstützung durch die Frau Stadträtin durchaus ‚cool‘ wäre“, so Blümel. Darin enthalten sei unter anderem die Forderung nach mehr Kassenärzten für Wien und damit mehr Angebot für die Patienten. Aber auch das Wahlarzt-System gehöre gestärkt, inklusive einer vollen Refundierung der Kassentarife. Hinsichtlich der Arbeitszeitrichtlinie fordert Blümel eine professionelle Umsetzung im Sinne der Ärztinnen und Ärzte sowie der Patientinnen und Patienten. Weiters enthalten ist die rasche Etablierung Zentraler Notaufnahmen sowie Primärversorgungszentren in Wien, damit völlig überfüllte Ambulanzen endlich der Vergangenheit angehören. Auch die Wartezeiten auf Operationen müsse massiv verkürzt sowie die Schmerztherapie und Gesundheitsprävention ausgebaut werden. Das Krankenhaus Nord sei dagegen ein „Sinnbild“ dafür, wie Rot-Grün durch eklatantes Missmanagement mit Großbaustellen umgehe. „Wenn nichts mehr geht, fordern wir einen Baustopp und Neustart. Die Karten müssen auf den Tisch“, so Blümel.

Auch die Gesundheitssprecherin der ÖVP Wien, Ingrid Korosec, übte im Rahmen der Aktuellen Stunde massive Kritik angesichts der unzähligen „Baustellen“ und des „Sündenregisters“ von Gesundheitsstadträtin Wehsely. „Sie sind dabei, das Gesundheitssystem in Wien mutwillig zu zerstören. Sie haben viel versäumt und sich immer mehr von den Interessen der Patientinnen und Patienten entfernt. Daher muss Ihre Ressortführung ernsthaft zur Diskussion stehen“, so Korosec in Richtung Wehsely. Heftige Kritik übte Korosec vor allem an den explodierenden Kosten im Krankenhaus Nord, deren Gesamtkosten bereits auf 1,3 bis 1,5 Milliarden Euro angestiegen sind. Damit würde ein Bett im Krankenhaus Nord zwei Millionen Euro kosten. Zum Vergleich nannte Korosec dazu die Kosten eines Bettes im Krankenhaus Klagenfurt mit 522.000 Euro oder in Baden-Württemberg mit 351.000 Euro. „Das ist Geldvernichtung“, so Korosec. Weiters sei es „skandalös“, dass sich die Wartezeiten auf Operationstermine von 2010 bis 2015 um 20 bis 25 Prozent verlängert haben. „Patienten müssten damit noch länger warten und noch mehr Schmerzen ertragen“, so Korosec.

