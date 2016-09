Energie Steiermark senkt Energiepreis für Gas am 1.10 um 7 Prozent

Erfreulicher Start in die neue Heizsaison: 80 Euro Ersparnis pro Jahr für durchschnittlichen Haushalt

Graz (OTS) - Mit 1. Oktober senkt die Energie Steiermark den Energiepreis für ihre über 30.000 Erdgas-Kunden erneut um 7 Prozent. Bereits im Vorjahr hatte das Unternehmen den Gaspreis um 10 Prozent reduziert. Somit wurden die steirischen Gaspreise in nur zwei Jahren um ein Fünftel gesenkt.

„Wir wollen Einsparungen, die wir im Unternehmen erzielt haben und natürlich auch die günstigeren Einkaufsmöglichkeiten an den Börsen direkt an unsere Kunden weitergeben“, so Vorstandssprecher Christian Purrer und Vorstandsdirektor Martin Graf.

Die jetzige Senkung des Gaspreises bedeutet für einen durchschnittlichen Haushalt (Verbrauch 15.000 kWh) eine Ersparnis von jährlich über 80 Euro pro Jahr gegenüber dem Stand im März des Vorjahres.

Mit dieser neuerlichen Preisanpassung liegt die Energie Steiermark unter allen österreichischen Landes-Energieunternehmen im günstigen vorderen Feld.

„Gleichzeitig mit dieser erfreulichen Senkung wollen wir für unsere Kunden aber auch ein bewusstes Zeichen in Sachen Energiesparen und Nachhaltigkeit setzen“, so Purrer, „deshalb starten wir zusätzlich eine neue Offensive, die bei einem Tausch der Heizungsanlage zusätzlich bis zu 600 Euro Bonus bringt“.

Für den Ankauf von energieeffizienten Haushaltsgeräten gibt es zusätzlich 30 Euro bar auf die Hand.

Infos: www.e-steiermark.com/eeff-bonus

