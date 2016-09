AVISO Fototermin - 06.10.: Grüner Strom für Rapid Wien

Präsentation der Wien Energie-E-Tankstelle mit Solarflower im Allianz Stadion des SK Rapid

Wien (OTS) - Mit dem Allianz Stadion setzt der SK Rapid Wien im Fußball neue sportliche Akzente. Ein zusätzliches Highlight gibt es auch im Energiebereich. Auf dem Dach eines Nebengebäudes des Stadions wurde eine spezielle Photovoltaikanlage in Form einer Blume errichtet. Der durch die Smart Flower erzeugte Strom wird in einer Batterie gespeichert und kann direkt in der Rapid-Garage für das Laden von E-Fahrzeugen genutzt werden. Zur Präsentation der E-Tankstelle und Solarblume laden wir Sie herzlich ein.

Danach gibt es für VertreterInnen der Medien die Möglichkeit für eine Führung mit Einblicken hinter die Kulissen des modernsten Fußballstadions Österreichs. Interessierte Medienvertreter bitten wir freundlich um Ihre Anmeldung via E-Mail an jasmin.kargl @ wienenergie.at - Angemeldete Medienvertreter können dann über die Zufahrt Keißlergasse direkt in die SK Rapid Garage einfahren und für die Dauer des Pressetermins und der Stadionführung kostenlos dort ihr Kraftfahrzeug abstellen!

Mit dabei:

- Ulli Sima, Stadträtin für Umwelt und Wiener Stadtwerke

- Christoph Peschek, Geschäftsführer des SK Rapid Wien

- Robert Grüneis, Energievorstand Wiener Stadtwerke

- Michael Strebl, Geschäftsführer Wien Energie



Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich

eingeladen.



Datum: 6.10.2016, 09:00 - 10:00 Uhr



Ort:

Allianz Stadion

Gerhard-Hanappi-Platz 1, 1140 Wien



