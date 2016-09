dok.film-Premiere „Die dunkle Seite des Web“ am 2. Oktober

Israelischer Dokumentarfilm über das virtuelle Paralleluniversum – um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - „Down the Deep, Dark Web” heißt der Dokumentarfilm der israelischen Filmemacher Duki Dror und Tzaki Schiff im Original, der tief in die Weiten des „Dark Web“ eindringt und dabei die Möglichkeiten und Gefahren des virtuellen Paralleluniversums erkundet. „Die dunkle Seite des Web“ ist als ORF-Premiere im „dok.film“ am Sonntag, dem 2. Oktober 2016, um 23.05 Uhr in ORF 2 zu sehen.

Im Internet bekommt man viel, im „Dark Web“ bekommt man alles – buchstäblich! Das „Dark Web“ ist Marktplatz für alles, was erlaubt, verboten oder in der halblegalen Grauzone dazwischen ist, bis hin zu Drogen und Auftragsmördern. Aber es tummeln sich dort nicht nur Verrückte, Kriminelle und Terroristen. Für Oppositionelle unter diktatorischen Regimen ist das „Dark Web“ meist die einzige wirksame Möglichkeit, der Überwachung durch den Staat zu entkommen. Aber auch in den freien Teilen der Welt nutzen Datenschutzaktivisten seit 15 Jahren das versteckte Medium mehr denn je für ihre Kommunikation, seit als Folge der Anschläge am 9. September 2001 der staatliche Ruf nach umfassender Massenüberwachung nicht nur in den USA immer lauter wurde.

Der Dokumentarfilm lässt das Publikum in die Gegenwart und Zukunft der digitalen Welten eintauchen. Wie steht es um die Privatsphäre und Anonymität im 21. Jahrhundert, das von Terrorangst dominiert scheint? Mit welchen Mechanismen kann sich das Individuum vor omnipräsenter staatlicher Ausspähung schützen? Und wie „gläsern“ wird der Mensch der Zukunft tatsächlich werden?

Der „dok.film“ ist in der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) sowohl als Live-Stream als auch sieben Tage lang nach der TV-Ausstrahlung als Video-on-Demand abrufbar.

Das gesamte TV-Angebot des ORF – ORF eins, ORF 2, ORF III sowie ORF SPORT + – ist auch im HD-Standard zu empfangen. Alle Informationen zum ORF-HD-Empfang und zur Einstellung der neuen HD-Angebote finden sich auf der Website hd.ORF.at, die ORF-Service-Hotline 0800 / 090 010 gibt kostenfrei aus ganz Österreich persönliche Hilfestellung.

