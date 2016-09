Pilz: Umbau des Militärs zu Polizeiarmee ist inakzeptabel

Grüne: Fünf Fragen an Doskozil

Wien (OTS) - Nach den heutigen Erklärungen des Verteidigungsministers Hans Peter Doskozil zu den neuen Aufgaben für das Bundesheer stellt der Grüne Sicherheitssprecher, Peter Pilz, fest:

„Der von Doskozil betriebene Umbau des Militärs in eine schwere Polizei zum Einsatz im Inland ist für mich völlig inakzeptabel. Es geht dabei nicht um ‚Spritzpistolen‘, sondern um den Einsatz von Kampfpanzern und minder letalen Wirkstoffen gegen Personen im Inland.“

Nach den Verwirrrungen der letzten Tage rund um widersprüchliche Aussagen und Konzepte der Bundesregierung zu ihren Plänen für die Sicherheitspolitik richtet Pilz daher fünf Fragen an den Verteidigungsminister:

1. Im Bericht des Generalstabs „ÖBH 2018“ werden Investitionen von 35 Millionen Euro zur Beschaffung von „erweiterter Schutzausrüstung für den Ordnungseinsatz für infanteristische Kampftruppen … im Bereich CRC (Crowd and Riot Control)“ angekündigt. Im Landesverteidigungsausschuss haben Sie erläutert, dass dies auch für den Inlandseinsatz gedacht sei. Welche Umstände sollen nach Ihren Plänen zu diesem Einsatz „infanteristischer Kampftruppen“ im Inland führen, wie sollen diese aussehen und gegen wen sollen sie sich richten?

2. Nach diesem Bericht sollen zu diesem Zweck auch „minder letale Wirkmittel“ beschafft werden. Um welche „minder letalen Wirkmittel“ handelt es sich dabei und wann bzw. gegen wen sollen sie eingesetzt werden?

3. Im Bundesheervideo „Das Bundesheer wird gestärkt und neu strukturiert“, das Ihr Ressort am 14.9.2016 auf youtube veröffentlicht hat, wird ebenfalls der Inlandseinsatz der neuen Brigaden des Bundesheeres angekündigt – und zwar insbesondere auch der „schweren Brigade“, in der alle schweren Panzerfahrzeuge zusammen gefasst werden. Sie soll für „robuste Einsätze im In- und Ausland, bereitstehen, bei denen auch schwere Waffen unerlässlich sind, um für Sicherheit und Ordnung zu sorgen.“ „Die Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung“ bezeichnet im B-VG gerade nicht die militärische Landesverteidigung sondern beschreibt darüber hinausgehende Assistenzeinsätze. Unter welchen Umständen und gegen wen sollen nach Ihren Vorstellungen Kampfpanzer im Inland eingesetzt werden, um für Sicherheit und Ordnung zu sorgen?

4. Im Ministerratsvortrag vom 27.9.2016 wird eine Änderung des Entsendegesetzes (KSE-BVG) im Verfassungsrang angekündigt, um zukünftig Entsendungen zum Schutz der EU-Außengrenzen durchführen zu können. Damit wird bestätigt, dass derzeit ein solcher Einsatz des Bundesheeres verfassungsrechtlich nicht zulässig wäre. Halten Sie dennoch an der verfassungswidrigen Entsendung von Bundesheersoldaten nach Ungarn fest, die offenbar zur Umgehung der gesetzlichen Bestimmungen als humanitärer Einsatz getarnt wurde?

5. Wie soll nach Ihren Plänen bei der angekündigten Stärkung der Kapazitäten von HNA und Abwehramt zur Terrorismusprävention die notwendige Kontrolle derartiger Aktivitäten ermöglicht werden? Pilz will schon vor dem nächsten Landesverteidigungsausschuss des Nationalrats, der voraussichtlich Ende Oktober stattfinden wird, klare öffentliche Antworten von Hans Peter Doskozil auf diese Fragen. Spätestens dort sollen die Vorschläge und Konzepte dann intensiv diskutiert werden können.

Sollte keine ausreichende Antwort durch den Verteidigungsminister erfolgen, ist für Pilz auch die Einberufung des Nationalen Sicherheitsrats vorstellbar.

„Ich erwarte mir, dass sich der Verteidigungsminister und das Bundesheer wieder an die Verfassung und die bestehenden Gesetze halten“, sagt Pilz abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at