Änderungen in der Geschäftsführung von Aon Austria

Wien (OTS) - Zu einem Wechsel im Management kommt es bei der Aon Holdings Austria Gesellschaft m.b.H. (Aon Holding): Dr. Alfred Schönburg scheidet mit 1. Oktober 2016 aus dem Unternehmen aus, bleibt aber weiterhin als Chairman für Aon in Österreich tätig. Michael Kleiter-Bingel – Geschäftsführer der operativen Gesellschaften Aon Jauch & Hübener Ges.m.b.H. und Aon Austria Versicherungsmakler Ges.m.b.H. – war schon bisher in der Geschäftsführung der Aon Holding und folgt Dr. Schönburg als CEO nach.

Dr. Alfred Schönburg startete seine bedeutende Tätigkeit für Aon im Jahr 2005 mit der Einbringung des Versicherungs-Maklerbüros Hans Windisch-Graetz in die Aon-Gruppe in Österreich. Aon erfuhr durch diese Akquisition positive Impulse in den Segmenten Industrie, vermögende Privatkunden sowie Land- und Forstwirtschaft und stärkte damit insbesondere die Positionierung am lokalen Markt.

„Während der letzten 10 Jahre hat Herr Dr. Schönburg als angesehener Entrepreneur bedeutend zum Erfolg des Unternehmens beigetragen und Aon auch in seiner 13-jährigen Präsidentschaft im Verband österreichischer Versicherungsmakler wirkungsvoll repräsentiert.“, so Michael Kleiter-Bingel und ergänzt: „Das Aon-Management bedankt sich herzlich bei Herrn Dr. Schönburg für seinen langjährigen, konsequenten Einsatz. Wir freuen uns sehr, ihn mit seiner breiten Expertise in der Funktion des Chairman weiterhin an unserer Seite zu wissen.“

Michael Kleiter-Bingel ist seit Anfang 2014 in der Geschäftsführung von Aon in Österreich. Zuvor war der Versicherungsbetriebswirt für 10 Jahre bei einem international führenden Industrieversicherer in Wien als Regional Manager Österreich & Zentralosteuropa tätig und blickt in Summe auf über 25 Jahre Managementerfahrung bei globalen Versicherungs- und Versicherungsmakler-Unternehmen zurück.

