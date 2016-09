Veränderung im Vorstand der Siemens AG Österreich: Wolfgang Wrumnig wird neuer Finanzvorstand

Wien (OTS) - Mag. Wolfgang Wrumnig (51) übernimmt mit Wirksamkeit zum 1. Oktober 2016 die Position des Finanzvorstandes der Siemens AG Österreich mit Verantwortung für 18 weitere Länder in der Region Zentral- und Südosteuropa, sowie Israel. Wrumnig war zuletzt für Siemens Healthcare in den USA tätig.

Wrumnig ist seit 1990 bei Siemens tätig. Der gebürtige Kärntner und gelernte Betriebswirt bekleidete über die Jahre diverse kaufmännische Funktionen im Konzern. Ab dem Jahr 1997 übernahm er die kaufmännische Geschäftsführung einer Siemens-Beteiligungsgesellschaft in Ungarn, 1998 die kaufmännische Geschäftsführung in der Regionalgesellschaft Slowakei. 2001 kehrte Wrumnig als kaufmännischer Leiter der Programm-und Systementwicklung (PSE) wieder nach Österreich zurück. 2005 ereilte ihn der Ruf in die USA, wo er in Malvern (PA) und Tarrytown (NY) als CFO in unterschiedlichen Sparten des Healthcare Bereiches tätig war.

Sein Vorgänger Dkfm. Reinhard Pinzer war seit 2008 Finanzvorstand der Siemens AG Österreich. Er scheidet nach 35 Jahren zum 31. Dezember 2016 aus dem Unternehmen aus. Durch die langfristige Planung und zeitliche Überlappung sorgt der Vorstand der Siemens AG Österreich für eine geordnete Übergabe der Agenden.

