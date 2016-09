Die „liabsten Hütt`n“ Österreichs

Große Hüttenfeier mit Siegerehrung auf der Gamskogelhütte

Villach (TP/OTS) - Hütten zählen auch in Österreichs Wanderdörfern zu den beliebtesten Treffpunkten unter Wanderfans, um sich für eine anstrengende Tour mit einem imposanten Panorama, einer köstlichen Jause oder einer gemütlichen Unterkunft zu belohnen. Kein Wunder also, dass sich über 13.100 Hüttenfreunde an der diesjährigen Wahl zur „liabsten Hütt`n“ beteiligten und damit einen neuen Rekord aufstellten. Bei einer urigen Hüttenfeier auf der Gamskogelhütte wurden die Sieger gebührend geehrt.

Hochspannung bis zuletzt

Traditionell verläuft die Hüttenwahl von Österreichs Wanderdörfern so packend wie ein Thriller, 2016 stellte hier keine Ausnahme dar. Bis zur letzten Minute vor Wahlschluss trudelten Wahlkarten ein bzw. wurden elektronische Stimmen abgegeben. Nach einem fesselnden Finale mit zum Teil dramatischen Führungswechseln, hatten folgende Kandidaten die Nase vorn: In der Kategorie „liabste Ausflugshütte“ konnte das Berghaus Außergschlöß, mit seiner malerischen Panorama-Sonnenterrasse mit Traumblick auf den Großvenediger in Osttirol, seinen Triumph von 2014 wiederholen und die lange führende Gamskogelhütte im wunderschönen Windautal (Brixental), nach einem heißen Kopf-an-Kopf-Rennen, auf den zweiten Platz verweisen. An dritter Stelle rangierte der gemütliche Alpengasthof Möseralm aus dem PillerseeTal.

Unter den „liabsten erwanderbaren Hütten“ kürten die 13.100 Wahlteilnehmer die bereits im letzten Jahr siegreiche Stabanthütte in Osttirol, zur erneuten Gewinnerin. Ihr hervorragendes kulinarisches Angebot, das urig sympathische Betreiberpaar Gabi und Erich Obkircher und unvergleichliches Hüttenflair dürften hierfür erneut den Ausschlag gegeben haben. Auf den Plätzen zwei und drei landeten das Naturfreundehaus Knofeleben, die hellste Schutzhütte Österreichs mit monarchischer Tradition, in den Wiener Alpen und die Gamskarkogelhütte auf dem höchsten Grasberg Europas im Großarltal.

Die Sieger hochleben lassen

Wo eine Hüttenwahl ist, da darf auch die dazugehörige Hüttenfeier nicht fehlen. Am 27. September 2016 fand daher die Auszeichnung der Siegerhütten im Zuge einer zünftigen Hüttengaudi auf der Gamskogelhütte statt. Nach einer gemeinsamen Wanderung mit Wanderführerin Sabine Achrainer wurden Konrad Winkler (Berghaus Außergschlöß), die Familien Obkircher (Stabanthütte) und Margreiter (Gamskogelhütte) sowie Magdalena Weisleitner (Möseralm) von Sieghard Preis und Elisabeth Pfeifhofer (Österreichs Wanderdörfer) geehrt. Als weitere Gratulanten waren auch Max Salcher (Geschäftsführer TVB Brixental), Silvia Ager (Stellvertretende Vorstandsvorsitzende TVB Brixental), Viktoria Ager (TVB Brixental), Bettina Hechenberger (Presse TVB Brixental), Bernhard Pichler (Osttirol Werbung GmbH) und Angelika Hronek (TVB PillerseeTal) anwesend. Regionale Schmankerl und ein prächtiges Herbstwetter wie aus dem Bilderbuch, verliehen der Siegerehrung das besondere Flair einer unvergesslichen Hütteneinkehr.

Grund zu jubeln hatten auch die Gewinner unserer Hüttenwahl-Verlosung. Drei Paar LOWA Wanderschuhe, drei Löffler Wandershirts und drei Wanderurlaube belohnten sie für ihre Stimmabgabe. Detailliertere Informationen zu der Hüttenwahl und den über 600 Hütten auf dem Hüttenportal von Österreichs Wanderdörfer finden sich unter: https://huetten.wanderdoerfer.at/

