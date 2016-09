Einladung zur Pressekonferenz: "Herzinsuffizienz - Diagnose und moderne Therapien" am 06.10.2016 um 09:30 Uhr

Wien (OTS) - In Österreich leiden bis zu 300.000 Menschen an Herzinsuffizienz. Die Erkrankung gilt als Endstadium von Herzerkrankungen, die auf Risikofaktoren wie v.a. Bluthochdruck oder Diabetes zurückgehen. Auch Chemotherapien oder Infektionen münden oft in Herzschwäche. Ältere Menschen sind bis zu fünf Mal häufiger betroffen als jüngere.

Mit modernen, maßgeschneiderten Therapien können die Lebenserwartung und vor allem auch die Lebensqualität erheblich verbessert werden.

Herzinsuffizienz – Diagnose und moderne Therapien



- Priv.-Doz. Dr. Deddo Mörtl, Stv. Leiter der Arbeitsgruppe

Herzinsuffizienz der Österreichischen Kardiologischen Gesellschaft,

OA in der 3. Medizinischen Abteilung/Universitätsklinikum St. Pölten



- Dr. Christoph Dachs, Präsident der Österreichischen Gesellschaft

für Allgemeinmedizin, niedergelassener Arzt für Allgemeinmedizin



- Franz Radl, Österreichischer Herzverband – Präsident des

Landesverbands Wien



Frau Janett Matuszewski, M.A.

j.matuszewski @ aerzteverlagshaus.at



Datum: 6.10.2016, um 09:30 Uhr



Ort:

Lutz - Die Bar 1. Stock

Mariahilfer Straße 3, 1060 Wien



Janett Matuszewski, M.A.

Verlagshaus der Ärzte GmbH

Tel.: +43/1/512 44 86-12

j.matuszewski @ aerzteverlagshaus.at