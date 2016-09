Start in das „Universum“ Universität

Wien (OTS/RK) - „Neues Universum Universität“ – unter diesem Motto bietet die Uni Wien Tipps und Veranstaltungen zum Semesterstart. So informiert etwa das uni:view-Magazin über wichtige Informationsplattformen, wie Student Point, über Kurse des Zentralen Informatikdienstes, das Programm des Universitäts-Sportinstituts (USI), sowie über Kinderbetreuung und Sprachkurse. „Neuankömmlinge“ werden unter anderem auch an der Wirtschaftsuniversität, der BOKU und der Technischen Universität mit einer Reihe von Veranstaltungen begrüßt.

Willkommensveranstaltung „UniLeben“

Am 3. und 4. Oktober findet an der Universität Wien die „UniLeben“ statt. Die Willkommensveranstaltung richtet sich in erster Linie an StudienanfängerInnen. Führungen durch die Universität, Informationsveranstaltungen und Workshops der unterschiedlichen Fakultäten stehen dabei im Mittelpunkt. Der Besuch der Messe ist kostenlos, eine Anmeldung für Führungen und Workshops erforderlich.

Technische Universität Wien

Um allen BeginnerInnen den Start zu erleichtern, bieten alle Fakultäten der Technischen Universität Einführungsveranstaltungen an. Gemeinsam mit den jeweiligen Studienrichtungsvertretungen werden Fakultät und Studium vorgestellt und wissenswertes rund um den Studienalltag präsentiert. Eine Übersicht der ersten Lehrveranstaltungen wird unter

http://www.tuwien.ac.at/semesterstart

bereitgestellt.

Zusätzlich gibt es bereits im September Angebote, die den Umstieg von der Schule in die Universität erleichtern sollen: Der AKMATH (Auffrischungskurs Mathematik, http://akmath.tuwien.ac.at) richtet sich an alle StudienbeginnerInnen, die ihr Wissen auffrischen möchten. Als Vorbereitung auf das Studium bietet die Fakultät für Informatik ein Propädeutikum für Informatik, den PROLOG, an. Detailinfos, Programm unter http://www.informatik.tuwien.ac.at/prolog

WU Campus Days

Bereits Anfang September konnten Interessierte die Wirtschaftsuniversität kennenlernen. Bei den WU Campus Days standen Vorträge zum Thema "Studieren an der WU", der Online-Lernplattform "Learn@WU" sowie zahlreiche Tipps und Tricks für einen erfolgreichen Start im Mittelpunkt. StudienbeginnerInnen erhalten zudem alle wichtigen und nützlichen Tipps zur Studienorganisation in einem Bachelorguide auf www.wu.ac.at.

Tutorium für Erstsemester an der BOKU

StudienbeginnerInnen an der Universität für Bodenkultur haben am 3. Oktober die Möglichkeit erste Schritte in den Uni-Alltag zu setzen. Zudem informiert das „ÖH_Magazin Erstsemestrige“ über Prüfungsmodalitäten, Kontakte und Veranstaltungen.

Weitere Informationen: www.boku.ac.at

MUK Goes Public

Die Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien lädt am 12. Oktober zum Tag der offenen Tür. Die Besucherinnen und Besucher können das gesamte Studienspektrum von Musik über Tanz bis Schauspiel und Gesang kennenlernen. Zudem bietet sich die Gelegenheit für individuelle Beratungsgespräche mit Studierenden und Lehrenden. Workshops und offener Unterricht gewähren Einblicke in die Ausbildung und laden zum Mitmachen ein. http://www.muk.ac.at/

