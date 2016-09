Der ARBÖ warnt die Verkehrsteilnehmer: Der Samstag bringt das Straßenfest, eine Demonstration und den Höhenstraßenlauf nach Wien!

Autofahrer aufgepasst: die vielen Veranstaltungen sorgen für jede Menge Verkehrssperren und Behinderungen in Wien!

Wien (OTS) - Der Oktober klopft zwar am kommenden Wochenende an der Türe, dies ist dieses Jahr jedoch kein Grund für Schlechtwetter. Es sind zahlreiche Veranstaltungen zum Wochenausklang angesetzt, welche vom Schönwetter profitieren werden. Die Autofahrer hingegen werden vor allem am Samstag dazu aufgerufen, die Wiener Innenstadt zu meiden.

Ein Grund dafür: das Simmeringer Straßenfest wird am 01. Oktober 2016 eingeläutet. Die damit zusammenhängende Straßensperre der Simmeringer Hauptstraße zwischen der Molitorgasse und dem Simmeringer Platz in der Zeit von 7-22 Uhr wird mehr Verkehr in die umliegenden Ausweichstraßen führen, wie z.B. die Leberstraße. Ortskundige Autofahrer können die Sperre auch über die Rinnböckstraße und die Lorystraße umfahren. Um ca. 22 Uhr sollten dann auch alle Abbauarbeiten, sowie die Straßenreinigung, fertiggestellt sein und die Fahrbahnen für den Verkehr wieder freigegeben werden.

Am selben Tag startet um ca. 10 Uhr vormittags auch eine Demonstration am Karlsplatz bzw. im Resselpark, mit dem Motto „Für Klimagerechtigkeit und nachhaltige Mobilität, gegen den Bau der 3. Flugpiste in Wien-Schwechat“. Um ca. 11 Uhr schreiten die ca. 500 angekündigten Demonstranten über die Lothringerstraße, den Schwarzenbergplatz, Rennweg, Grasbergergasse, Leberstraße, Schemerlstraße, Weichseltagweg, die Simmeringer Hauptstraße und weiter in Richtung Flughafen. Diese Marschroute zieht natürlich temporäre Straßensperren – auch auf den umliegenden Straßen – mit sich. Die Einsatzkräfte sind jedoch durchgehend bemüht, bis zum offiziellen Ende um ca. 14:30 Uhr die Wartezeiten der Verkehrsteilnehmer so gering wie nur möglich zu halten.

Der Samstagnachmittag hat aber noch mehr zu bieten. Sportbegeisterte werden sich den „68. Internationalen Höhenstraßenlauf“ durch die Stadt Wien nicht entgehen lassen. Es werden wieder zwei verschiedene Streckenabschnitte mit unterschiedlichen Lauflängen angeboten, wobei der 5 km Lauf direkt in der Höhenstraße vorm Gasthaus „Häuserl am Stoan“ und der original 14,3 km Höhenstraßenlauf am Parkplatz Leopoldsberg startet. Gelaufen wird vom Leopoldsberg zur Höhenstraße in Richtung Kahlenberg, Cobenzl, Häuserl am Stoan in die Waldandacht Siedlung auf Höhe Schwarzenbergparks, durch die Schwarzenbergallee und auf den Sportplatz Marswiese in Neuwaldegg. Bis zum Ende der Veranstaltung um 16 Uhr bleibt die Höhenstraße zw. Leopoldsberg und Keylwerthgasse gesperrt. Weitere Verkehrsableitungen auf der Laufstrecke selbst, sowie auf allen angrenzenden Straßenzügen werden von der polizeilichen Einsatzleitung vor Ort nur für die jeweils unbedingt notwendige Dauer verfügt.

Jürgen Fraberger vom ARBÖ Informationsdienst empfiehlt deshalb allen Lenkern, am Samstag die Wiener Innenstadt wenn möglich zu meiden, bzw. auf die öffentlichen Verkehrsmittel umzusteigen. Sollte eine eigenständige Autofahrt in die betroffenen Gebiete unausweichlich sein, müssen die örtlichen Umleitungen verwendet und mehr Zeit einkalkuliert werden.



