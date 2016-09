10 Jahre Steirischer Landestiergarten – Eintritt frei!

Feiern Sie am 01. Oktober 2016 mit uns und lassen Sie uns auf 10 Jahre Steirischer Landestiergarten zurückblicken.

Stubenberg (TP/OTS) - Tolle Programmpunkte und jede Menge Highlights warten auf unsere Besucher.

Für die Kinder gibt es ein kunterbuntes Programm: Unter dem Motto „Gute Sachen selber machen“ mit Kater Bertl läuft das Kinderprogramm von „Urlaub am Bauernhof“; kreativ austoben können sich die jüngsten Besucher im Jolly Malzelt und für den süßen Gusto gibt es Schokolade-to-Go von Felber Schokoladen. Das KNAX Puppentheater sorgt für Spaß auf der Bühne und beim KNAX Tresorspiel gibt es tolle Preise zu gewinnen. Der Tourismusverband Apfelland versorgt unsere Besucher an diesem Tag mit frisch-saftig-knackigen Äpfeln aus der Region und Schloßkutscher Rudi bietet Kutschenfahrten an.

Zum runden Geburtstag darf natürlich auch eine Geburtstagstorte nicht fehlen. Und damit jeder vom Kuchen mitnaschen kann, werden 1000 Stk. Apfelschlangl an die Besucher verteilt. Die süßen Leckerbissen kommen aus der Backstube der ApfelLandkonditorei Melounge aus Stubenberg.

Ab 10.00 Uhr begrüßt Gastgeberin Doris Wolkner-Steinberger die Ehrengäste aus Politik und Region auf der Bühne. Die Kinder der VS St. Johann bei Herberstein bringen ein Tierwelt Kunstwerk auf die Leinwand. Ebenso wird die Tierwelt Herberstein Schokolade Special Edition by Felber Schokoladen präsentiert und der/die Gewinner/in des Malwettbewerbs auf der Bühne verkündet.

Für die musikalische Umrahmung sorgt der Stubenberger Kinderchor „Die Ohrwürmer“ und Hip Hop aus der Region.

Um 13.00 Uhr wollen wir sprichwörtlich hoch hinaus. Slackliner Michael Kemeter macht sich von Europa auf dem Weg nach Asien. Gänsehautfeeling pur!

Ab 15.00 Ausklang mit Austropop „De Zwa“

Einlass ab 09.00 Uhr

Beginn Bühnenprogramm ab 10.00 Uhr

Ende der Veranstaltung 16.00 Uhr

Jubiläumsfest Tierwelt Herberstein



Datum: 1.10.2016, 09:00 - 16:00 Uhr



Ort:

Stubenberg



Url: http://www.tierwelt-herberstein.at/veranstaltungen/aktuell.html



Rückfragen & Kontakt:

Tierwelt Herberstein

Karin Winkler

Marketingleitung

Tel.: 03176 80777

k.winkler @ tierwelt-herberstein.at

www.tierwelt-herberstein.at