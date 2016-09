"The Walking Dead": Free-TV-Premiere der sechsten Staffel bei RTL II

16 neue Episoden der Erfolgsserie erstmals im deutschen Free-TV

Start am Samstag, 5. November, um 22:20 Uhr mit drei Episoden am Stück

Im Anschluss Ausstrahlung jeweils samstags in Doppelfolgen

Die international gefeierte Endzeitserie "The Walking Dead" schildert den Überlebenskampf einer Gruppe von Menschen im Angesicht einer apokalyptischen Katastrophe. Im Mittelpunkt der Handlung stehen der Kampf dieser Menschen für eine bessere Zukunft und ihre Versuche, in einer furchteinflößenden Umwelt das Menschliche zu bewahren. RTL II zeigt die 16 Episoden der sechsten Staffel von "The Walking Dead" als deutsche Free-TV-Premiere ab Samstag, den 5. November, um 22:20 Uhr.

"The Walking Dead" ist eine der erfolgreichsten Serien weltweit. Die mehrfach preisgekrönte Serie startete im Herbst 2010 in 120 Ländern. Rund um den Globus erzielen die Staffeln Quotenrekorde und bannen regelmäßig Millionen Menschen vor den Fernsehbildschirmen.

In der sechsten Staffel muss die Gruppe Alexandria langsam als ihr neues Zuhause anerkennen. Doch gerade als eine gewisse Normalität innerhalb der schützenden Mauern einkehrt, sehen sie sich bereits neuen Gefahren ausgesetzt, deren Bekämpfung weitere Opfer fordert.

Zur Einstimmung auf die deutsche Free-TV-Premiere der neuen Folgen zeigt RTL II ab Samstag, den 15. Oktober, täglich um 23:15 Uhr noch einmal die ersten fünf Staffeln des Serien-Hits. Danach dürfen sich die Fans der Serie auf die 16 neuen Episoden der sechsten Staffel von "The Walking Dead" freuen - mit noch mehr Beißern, noch mehr Spannung und neuen Gesichtern.

Produziert wird die Endzeit-Serie von FOX International Channels und dem US-Sender AMC.

