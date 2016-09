ORF SPORT + mit den Highlights von der Liezen Rallye und dem „Tennis-Magazin“

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 29. September 2016, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte von der Liezen Rallye um 20.15 Uhr, von der Wiesbauer Rad-Bundesliga – GP Judendorf/Straßengel um 21.00 Uhr, von der Beachvolleyball-World-Tour Major Series Toronto 2016 um 21.15 Uhr, von der 12/24h-Schinderei um 22.15 Uhr und von der Global Champions Tour (Pferdesport) Wien 2016 um 22.30 Uhr, das Formel-1-Magazin „Inside Grand Prix“ (Malaysia) um 19.00 Uhr, das „Tennis-Magazin“ um 19.30 Uhr und die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Das „Tennis-Magazin“ von ORF SPORT + berichtet von den österreichischen Jugend-Staatsmeisterschaften in Klagenfurt, vom ITF Future-Turnier in Pörtschach, vom Bundesliga-Finale in Gleisdorf in der Steiermark und vom Kids Masters im La Ville in Wien. Weiters bringt das „Tennis-Magazin“ aktuelle Informationen zu den Erste Bank Open 2016.

Hermann Neubauer und Co. Bernhard Ettel steuerten ihren Ford Fiesta WRC in souveräner Art und Weise zum Gesamtsieg bei der 3. Škoda Rallye Liezen und sicherten sich damit vorzeitig – und für Hermann Neubauer zum ersten Mal in seiner Karriere – den österreichischen Rallye-Staatsmeistertitel.

