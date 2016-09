TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" Mittwoch, 28. September 2016, von Floo Weißmann: "Clinton und die Bedauernswerten"

Innsbruck (OTS) - Hillary Clintons solide Performance im TV-Duell wird keinen Wählerstrom in ihre Richtung erzeugen.

Aber sie kann darauf hoffen, dass der Abwärtstrend der vergangenen Wochen gestoppt ist.

Nach herkömmlichem Verständnis sollte Hillary Clinton das erste TV-Duell gegen Donald Trump klar gewonnen haben. Sie war die Einzige auf der Bühne der Hofstra University, die präsidentiell auftrat, Fakten und Konzepte beisammen hatte und auf Fragen eine zusammenhängende Antwort gab. Doch spielt das wirklich eine so große Rolle?

In diesem amerikanischen Wahlkampf geht es noch mehr als sonst um Identität, um die oft unbewusste Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe oder Weltsicht. Treue Trump-Anhänger schauen nicht auf seine politischen Konzepte, und sie lassen sich auch von seinen Tiraden nicht irritieren – eher im Gegenteil. Mit seinem düsteren Bild von Amerika und den Angriffen auf das Establishment spricht er Verlustängste an – nicht nur, aber ganz besonders jene der weißen Männer ohne Collegeabschluss. Ihre Einkommen sind in den vergangenen Jahrzehnten gesunken. Und sie erleben einen gesellschaftlichen Machtverlust: Frauen mischen viel mehr mit als früher, der Bevölkerungsanteil der Latinos wächst, und jetzt sitzt auch noch ein Schwarzer im Weißen Haus.

Diese Leute wird Clinton nicht gewinnen, egal was in einem TV-Duell passiert, und das weiß sie auch. Kürzlich steckte sie die Hälfte der Trump-Anhänger in einen „Korb der Bedauernswerten“, was für ziemliches Aufsehen sorgte. Zudem kämpft Clinton gegen ihre schlechten Popularitätswerte. Viele Amerikaner – Demokraten eingeschlossen – mögen sie schlicht und einfach nicht. Aus den Kämpfen, Affären und Anfeindungen der vergangenen Jahrzehnte ist offenbar zu viel hängen geblieben. Wer heute Leute auf der Straße fragt, was sie vom Wahlkampf und den Kandidaten halten, erhält am häufigsten ein frustriertes Stöhnen zur Antwort. Beide seien eine Katastrophe.

In einem so stark polarisierten Land wie den USA und bei so viel Abneigung gegen beide Kandidaten kann ein einzelnes Ereignis wie ein TV-Duell wahrscheinlich keine spektakuläre neue Dynamik erzeugen. Das muss es allerdings auch nicht, denn in einem so knappen Rennen wie diesem genügt schon ein kleiner Schwung. Clinton hat gewonnen, wenn sie mit ihrer soliden Performance im TV-Duell einige Zweifler in den eigenen Reihen überzeugt hat und wenn sie einige der letzten echten Wechselwähler auf ihre Seite ziehen konnte. Dann wäre zumindest der Abwärtstrend der vergangenen Wochen gestoppt, und sie kann in wichtigen Swing States ihren kleinen Vorsprung halten, bevor alle Dämme brechen.

