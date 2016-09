Neues Volksblatt: "Sicherheit" (von Markus Ebert)

Ausgabe vom 28. September 2016

Linz (OTS) - Ehe die Regierung gestern nach dem Ministerrat in Sachen Sicherheitspaket die Katze aus dem Sack ließ, gab es üppig-sprießende Spekulationen. Insbesondere die kolportierte Richtlinienkompetenz des Kanzlers im sogenannten Sicherheitskabinett sorgte für warnende Stimmen: Diese Konstruktion berge die Gefahr von demokratisch nicht mehr legitimierten Alleingängen, hieß es etwa mit Blickwinkel auf künftig vielleicht geänderte Regierungskonstellationen.

Weil in der Regel aber nichts so heiß gegessen wie gekocht wird, stellt sich die Angelegenheit nun doch anders dar.

Wobei sich an der Grundfrage mit oder ohne Durchgriffsrecht des Kanzlers nichts ändert — und diese Frage lautet: Ist das Land auf Sicherheitskrisen vorbereitet? Darauf haben die Menschen in Österreich eine Antwort verdient, und zwar eine Antwort, die ihr Vertrauen in den Staat als „Sicherheitsdienstleister“ stärkt. Insbesondere neue terroristische Bedrohungsszenarien machen Adaptierungen des Sicherheitsapparates zu einer ständigen Aufgabe. Es liegt in der Verantwortung der Politik, den Bürgerinnen und Bürgern ein möglichst angstfreies Leben zu ermöglichen — und es muss auch im Interesse einer verantwortungsvollen Politik liegen, dass sich kein Schleier der Verunsicherung über das Land legt. Wobei zum Hintanhalten einer solchen Verunsicherung auch gehört, dass es volle Transparenz bei allem gibt, was unserer Sicherheit dienen soll.

