„Ein Zeitungsverleger aus Berufung“

In Memoriam Julius Kainz (1935-2016)

Graz/Wien (OTS) - Mit Betroffenheit und Trauer haben Eigentümer, Management und Mitarbeiter der Styria Media Group auf den Tod von Kommerzialrat Julius Kainz reagiert, der gestern im 82. Lebensjahr verstorben ist.

„Julius Kainz war der Styria Gruppe seit Jahrzehnten auf das Engste verbunden. Mit ihm verlieren wir einen engen Wegbegleiter, dessen Name dauerhaft mit der Geschichte der Styria und des österreichischen Zeitungswesens verbunden bleiben wird“, so Styria-Vorstandsvorsitzender Mag. Markus Mair. „Julius Kainz war ein Zeitungsverleger aus Berufung. Mit Intelligenz und Intuition engagierte er sich in herausragender Weise für die Königsdisziplin der gedruckten Medien, die Tageszeitung.“

Am 1. Oktober 1958 trat Julius Kainz in die Werbeabteilung der „Kleinen Zeitung“ ein. Mit 1. Juli 1963 erfolgte die Ernennung zum Werbeleiter des Zeitungsverlags, mit 1. Mai 1968 die Bestellung zum Leiter des Zeitungs- und Zeitschriftenverlages der „Anstalten des Katholischen Preßvereins“. Mit 11. November 1969 wurde Julius Kainz zum Direktor des Zeitungsverlages ernannt.

Nach einem zeitweisen Engagement als Geschäftsführer des „Kurier“ im Auftrag der Styria zu Beginn der 1970er-Jahre war Julius Kainz auch Anfang der 1990er-Jahre zur Stelle, als es darum ging, für die Styria die Geschaftsführung der „Presse“ in Wien zu übernehmen. Ab 1. Dezember 1991 amtierte Julius Kainz als Verlagsdirektor, ab 1. März 1995 zusätzlich auch als Mitherausgeber der „Presse“.

Am Höhepunkt seiner beruflichen Laufbahn gehörte Julius Kainz 1997-2000 dem Gründungsvorstand der Styria Medien AG als Mitglied an. In dieser Funktion ging er am 30. Juni 2000 in Pension.

Von 1979 bis 1988 war Julius Kainz außerdem Präsident des Verbandes Österreichischer Zeitungen (VÖZ), der ihn in Anerkennung seiner Verdienste 2002 zum Ehrenpräsidenten kürte.

