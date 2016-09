H.E.A.T.S. – Fast 1.000 Menschen kamen zur Zukunftsmesse der österreichischen Rauchfangkehrer

Innsbruck (OTS) - Vom 21. bis 24. September gelang es den Tiroler Kaminkehrern Interessierte aus der Öffentlichkeit und Spezialisten aus allen Branchen rund um Heizung, Energie und Abgas zusammenzubringen. Aus ganz Österreich und Süddeutschland kamen die fast 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu H.E.A.T.S. Die zwei ganz großen Themen bei Vorträgen und Podiumsdiskussion waren: „Die Energiestrategie 2020/50 – Ende der Feuerstätte“ und „die Verringerung von Feinstaub“.

Über 50 ausstellende Unternehmen auf über 800 Quadratmetern Ausstellungsfläche und über 900 Teilnehmerinnen und Teilnehmer – das ist die erfreuliche und in der Geschichte des Bundeskongresses der österreichischen Rauchfangkehrer absolut einzigartige Bilanz der Fach- und Publikumsmesse H.E.A.T.S. Dieser Besucherandrang war auch den brandaktuellen Themen zu verdanken – denn bei einer großen Podiumsdiskussion mit Experten aus In- und Ausland sowie bei zahlreichen Fachvorträgen ging es – ganz im Sinne der Ausrichtung von H.E.A.T.S. – heiß her.

Brauchen wir bald keine Kamine mehr?

Der Ausbau der Fernwärme- und Fernkältesysteme, die laut der bundesweiten Energiestrategie 2020/50 vorangetrieben werden soll, wurde beim Kongress durchleuchtet und kritisch betrachtet. So sind Fernwärmesysteme aus Sicht der Kaminfachleute keinesfalls das Non-Plus-Ultra, als das es heute gilt – neue Untersuchungen, etwa der TU Darmstadt zeigen, dass weitläufiger Fernwärmeausbau kostenintensiver und umweltbelastender ist, als etwa das konsequente Aus- und Nachrüsten neuer und bestehender Feuerstätten. Öl, Gas und Holz sollen, wenn es nach der Energiestrategie geht, möglichst verbannt werden – eine Entwicklung in eine möglicherweise falsche Richtung.

Feinstaub – dem Killer geht die Luft aus

Kernthema in Sachen Gesundheit war der Feinstaub: Wie kann dieser in Haushalten, auch bei Kleinfeuerungen, praktikabel gemessen werden, welche Feinstaubfilter gibt es und mit welchen und Methoden lässt er sich stark verringern bis ganz vermeiden. Feinstaubfilter und Partikelabscheider zum nachträglichen Einbau konnten auf der Messe besichtigt werden. So auch die Forderung in der Podiumsdiskussion:

Die öffentlichen Förderungen von Feinstaubfiltern – statt der Verbannung von Feuerstätten.

Facts und Figures

HEATS – die Fach- und Publikumsmesse des österreichischen Kongress der Rauchfangkehrer

zum vierten Mal in Tirol

zum ersten Mal in Tirol seit 1994

über 50 Aussteller

über 800 Quadratmeter Ausstellungsfläche

Fast 1.000 Teilnehmer

