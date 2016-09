Zwei Millionen Herzschläge gesucht: QVC unterstützt herzkranke Kinder mit der Charity-Aktion "Das größte Herz Deutschlands"

Ausgelassen rumtoben, über den Spielplatz wirbeln, auf Bäume klettern: Was eigentlich zu einer unbeschwerten Kindheit dazugehört, ist für viele herzkranke Kinder nicht möglich. Ihr Alltag wird durch die Krankheit bestimmt. Um Aufmerksamkeit für die Nöte von herzkranken Kindern zu schaffen, ruft QVC ein ungewöhnliches Charity-Projekt ins Leben: "Das größte Herz Deutschlands". Pünktlich zum "Weltherztag" am 29. September 2016 startet die Aktions-Website QVC-Herz.de, auf der virtuell zwei Millionen Herzschläge gesammelt werden sollen. Wird die Anzahl gemeinsam erreicht, spendet QVC 50.000 Euro an den Bundesverband Herzkranke Kinder e.V. (BVHK) in Aachen, der sich seit über 20 Jahren für das Wohl von betroffenen Kindern einsetzt. Mitspielen kann jeder!

Virtuelle Herzklicks für reale Unterstützung

Im Mittelpunkt der Aktion stehen das Spielerische, die Gemeinschaft und der gute Zweck: Bis zum 1. Dezember 2016 ist ganz Deutschland aufgerufen, virtuell Herzschläge über zwei Spiel-Varianten zu sammeln: durch das Tippen auf ein Herz auf dem Touchscreen eines Smartphones oder Tablets beziehungsweise mit der Maus am PC innerhalb von 20 Sekunden oder durch die Aktivierung des sich bewegenden Herzbarometers.

Gemeinsames Engagement für eine gemeinsame Herzenssache

Für QVC ist die Aktion eine Herzensangelegenheit. "Wir feiern in diesem Jahr unser 20-jähriges Unternehmensjubiläum in Deutschland. Genauso lange engagieren wir uns auch für soziale Projekte. Die Arbeit des BVHK für herzkranke Kinder hat uns sehr beeindruckt", so Susanne Mueller, Unternehmenssprecherin von QVC. Sie freut sich auf viele Teilnehmer und millionenfache Klicks: "Unsere Aktion verbindet die Freude am Spielen mit dem guten Zweck. Wir wollen über diesen Ansatz sowie mit der tatkräftigen Unterstützung des Frauenmagazins ,freundin' eine größtmögliche Aufmerksamkeit für herzkranke Kinder schaffen."

Finanziert wird die Arbeit des BVHK, der 1993 von betroffenen Eltern gegründet wurde, durch Spenden. "Herzfehler gehören zu den häufigsten angeborenen Fehlbildungen in Deutschland. Für die Sorgen und Nöte der Familien sind wir die erste Anlaufstelle. Daher ist die Aktion, die QVC ins Leben gerufen hat, für unsere Arbeit enorm wertvoll", so Hermine Nock, Geschäftsführerin des BVHK. Für zwei Millionen erspielte Herzklicks und das Spendengeld sieht sie viele Einsatzmöglichkeiten: "Wir können beispielsweise mit unserem Pilotprojekt ,Mut-Mach-Pakete' weitermachen und bis zu 1.000 vor einer Herzoperation stehenden Kindern die Pakete mit der Puppe Erwin schenken. Auch könnte die kindgerechte Aufklärungs-Website herzklick.de ausgebaut oder 100 Kindern eine einwöchige Reiterwoche ermöglicht werden."

